Schon drei Einladungen für 24h Le Mans 2025 gewonnen

Die amerikanische IMSA-Serie darf stets drei Einladungen für die 24h Le Mans des kommenden Jahres verteilen, jeweils eine für die Hypercars, die LMP2 und die LMGT3-Klasse. Die Einladungen sind an Bedingungen geknüpft.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der größte Langstrecken-Klassiker im internationalen Motorsport. Le Mans ist gleichzeitig jedoch auch ein Einladungsevent. Das bedeutet, dass der Ausrichter ACO (Automobile Club de l’Ouest) selbst entscheidet, wer mit dabei sein darf. 2025 sind die 24 Stunden von Le Mans für das Wochenende des 14./15. Juni vorgesehen.

Auch im nächsten Jahr werden wieder 62 Autos in Le Mans zugelassen. Grundsätzlich in Le Mans antreten werden (wie üblich) jene Rennwagen, die 2025 als Vollsaison-Entry in die FIA WEC eingeschrieben sind. Der Grund dahinter ist ganz einfach: Die 24 Stunden von Le Mans sind ein Teil der Sportwagen-WM.

Neben den WEC-Entries gibt es aber noch weitere Tickets für Le Mans 2025. Diese werden vom ACO über Einladungen aufgrund der erzielten Ergebnisse vergeben. Um diese Starterlaubnis auch tatsächlich einlösen zu können, müssen die entsprechenden Teams jedoch auch diverse Bedingungen erfüllen.

Einladungen werden beispielsweise über die finalen Gesamtstände der European Le Mans Series 2024 verteilt. Das ELMS-Saisonfinale findet am 19. Oktober in Portimão statt. Auch die Asian Le Mans Series, die im anstehenden Winter ausgetragen wird, vergibt LM-Einladungen. Zudem werden über die IMSA-Serie Tickets für Le Mans 2025 verteilt. Das amerikanische Championat hatte beim abgelaufenen Petit Le Mans bereits das Saisonfinale.

Hier holte Nick Boulle den Titel im Jim Trueman Award, der an den besten LMP2-Gentleman-Fahrer geht. Orey Fidani gewann den Titel im Bob Akin Award für den besten GT-Gentleman-Fahrer. Boulle und Fidani können von der Theorie her nun Teams suchen, die mit ihnen die Herausforderung Le Mans 2025 in Angriff nehmen wollen. Das Ticket für Boulle würde, falls es eingelöst wird, in Le Mans in der LMP2-Klasse zählen. Das Ticket für Fidani in der LMGT3-Kategorie.

Fidani fuhr in der IMSA-Saison 2024 die Chevrolet Corvette Z06 GT3.R vom Team AWA. Dieses hat sich bereits zu Wort gemeldet. «Wir fahren nach Frankreich. Wir sind offiziell die Bob Akin-Champions 2024, was bedeutet, dass wir unser Saisonziel erreicht haben, uns einen Startplatz für die Ausgabe 2025 der 24 Stunden von Le Mans zu sichern», so ein Team-Statement, das auf einen potentiellen Start in Le Mans hindeutet.

Die IMSA verteilt auch noch ein drittes Le Mans-Ticket, welches dann für die Hypercar-Klasse wäre. Dieses ging zuletzt immer an das Meisterteam der IMSA-GTP-Klasse. 2024 holte Porsche Penske Motorsport den IMSA-Titel. Sollte das Ticket vom schwäbischen Werksteam eingelöst werden, gäbe es auch 2025 wieder drei Werks-963 in Le Mans.