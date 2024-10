Silverstone zurück: ELMS 2025 erneut mit sechs Rennen

Die European Le Mans Series (ELMS) wird in der Saison 2025 wieder aus sechs Rennwochenenden bestehen. Die Serie ist ein Unterbau zur Sportwagen-WM (FIA WEC) und setzt an der Spitze auf die LMP2-Autos.

Die FIA WEC bildet die Spitze im internationalen Prototypen-Sport. Eine Liga unter der Sportwagen-WM gibt es kontinentale Championate, wie die IMSA-Serie (früher American Le Mans Series), die Asian Le Mans Series oder die European Le Mans Series. Die ELMS hat nun einen ersten vorläufigen Kalender für die Saison 2025 verkündet. Dieser beinhaltet sechs Rennwochenenden.

Nach einigen Jahren Pause ist nun auch wieder Silverstone zurück im ELMS-Kalender. Auf der Strecke in Großbritannien soll am 14. September 2025 gefahren werden. Das wäre dann das fünfte von sechs Saisonrennen. Der Auftakt 2025 ist für den 6. April in Barcelona angesetzt. Am 4. Mai 2025 steht dann Le Castellet in Südfrankreich auf der Agenda, gefolgt von Imola/Italien am 6. Juli 2025. Nach einer kleinen Sommerpause ist Rennen vier am 24. August 2025 in Spa-Francorchamps/Belgien terminiert. Nach dem angesprochenen Silverstone soll in Portimão/Portugal am 18. Oktober das Saisonfinale 2025 steigen.

Die Rennen der European Le Mans Series gehen jeweils über vier Stunden. Top-Klasse ist die LMP2, die in der ELMS um die Gesamtsiege fährt. Die LMP2 sind seit 2024 bekanntlich nicht mehr in der FIA WEC mit dabei. Einzige Ausnahme sind die 24h Le Mans. Dort bilden die LMP2 die Klasse hinter den WEC-Hypercars. 2024 waren 16 LMP2 in Le Mans mit dabei. Eine grob ähnliche LMP2-Anzahl kann auch für die 24h Le Mans 2025 erwartet werden.

Das sind die vorläufigen ELMS-Termine 2025

6. April 2025 - Barcelona

4. Mai 2025 - Le Castellet

6. Juli 2025 - Imola

24. August 2025 - Spa-Francorchamps

14. September 2025 - Silverstone

18. Oktober 2025 - Portimão

(alle Angaben ohne Gewähr)