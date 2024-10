Hypercar-Wertung für Teams der WEC schon entschieden

Der Porsche 963 vom Hertz Team Jota mit der #12 konnte bereits vor dem Saisonfinale in Bahrain den Titel in der Wertung für private Hypercars klarstellen. Um Platz zwei wird es einen spannenden Dreikampf geben.

In der FIA WEC steht am 2. November das Saisonfinale 2024 auf der Agenda. Schauplatz ist die Strecke in Bahrain. In der Hypercar-Klasse wird dann die WM-Titelentscheidung sowohl bei den Fahrern als auch bei den Herstellen fallen. Anders in der Teamwertung. Hier steht der Titelträger bereits vorzeitig fest. Die Teamwertung ist zudem keine echte Weltmeisterschaft, sondern wird lediglich als «FIA World Cup for Hypercar Teams» tituliert.

Grob gesagt treten dort die privat eingesetzten Hypercars an. Das sind in der Saison 2024 die beiden Porsche 963 vom Hertz Team Jota, der Porsche 963 von Proton Competition und der Ferrari 499P von AF Corse. Alle vier Autos standen den Werksteams in Bezug auf Performance bzw. Speed in nichts nach. So kam es auch, dass zwei Läufe tatsächlich auch von Privatautos gewonnen wurden. Das ereignete sich zunächst in Spa-Francorchamps im Mai. Damals holten William Stevens und Callum Ilott im Porsche vom Hertz Team Jota mit der Startnummer #12 den Gesamtsieg.

Beim Rennen auf dem Circuit of the Americas im Herbst siegte der Ferrari von Robert Kubica, Robert Shwartzman und Yifei Ye. Dieser 499P hatte auch bei den 24h von Le Mans lange Zeit in Führung gelegen. Doch der Triumph beim Klassiker in Westfrankreich blieb dem gelben Ferrari verwehrt, da es ein technisches Problem gab.

Mittlerweile ist die Teamwertung für die Saison 2024 auch schon entschieden. Der angesprochene Porsche mit der #12 hat 165 Punkte gesammelt. Beim Saisonauftakt in Katar wurde der Klassensieg geholt - genauso wie in Spa-Francorchamps, in Le Mans und zuletzt in Fuji. Auf Rang zwei liegt der Ferrari #83, der in Imola und Austin die Klasse gewann. Der Ferrari kommt aktuell auf 122 Punkte. In Bahrain werden noch 38 Zähler für den Sieg verteilt. Somit kann der Ferrari in der Tabelle nicht mehr am Porsche #12 vorbei ziehen.

Rang drei belegt aktuell der Porsche #99 von Proton Competition mit 116 Punkten vor dem Porsche #38 vom Hertz Team Jota, der auf 115 Zähler kommt. In Bezug auf Tabellenplatz zwei ist also noch alles offen zwischen diesen beiden Porsche und dem Ferrari. Das verspricht einiges an Spannung für das Finale in Bahrain.