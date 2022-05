So gibt es die 24h Ring 2022 im Fernsehen und Stream

An diesem Wochenende gibt es die 50. Ausgabe der 24h am Nürburgring. Der Klassiker bietet immer super Unterhaltung. So können die Sessions und das Rennen im Fernsehen und per Live-Stream angeschaut werden.

Es ist soweit: An diesem Wochenende (26. bis 29. Mai 2022) wird in der Eifel wieder Vollgas gegeben. Die 50. Ausgabe der 24 Stunden vom Nürburgring steht vor der Tür und wird wieder super Motorsport bringen. 138 Fahrzeuge wurden für den Klassiker angemeldet. Das verspricht tolle Action und Unterhaltung. Um den Gesamtsieg fahren wieder die GT3-Rennwagen in der Klasse SP9. Natürlich kann man sich wieder von der heimischen Couch aus mit der Rennnachtion versorgen. Das sind die Möglichkeiten (alle Angaben wie immer ohne Gewähr):

Im Fernsehen muss einfach nur auf den Kanal NITRO geschaltet werden, der zu RTL gehört. Rennstart am Ring am Samstag (28. Mai 2022) um 16:00 Uhr. NITRO geht aber schon ab 13:40 Uhr auf Sendung. (Start der Einführungsrunde ist um 15:40 Uhr.) Bis auf die obligatorischen Werbepausen berichtet NITRO durchgehend bis zum Sonntag um 16:40 Uhr. Auch das Top-Qualifying wird bei NITRO (am Freitag ab 18:00 Uhr) übertragen.

Wer sich die Action lieber über Internet anschauen möchte, kann dies ebenfalls tun. Die Qualifyings, das Top-Qualifying und natürlich das Rennen werden auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des 24h-Rennens sowie der offiziellen Website des 24h Rennens gezeigt. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich in diverse On-Board-Kameras zu klicken. Den nationalen Live-Stream gibt es am Donnerstag (26. Mai 2022) ab 12:25 Uhr, am Freitag (27. Mai 2022) ab 8:50 Uhr und am Samstag (28. Mai 2022) ab 13:45 Uhr.