Fanliebling: Manthey EMA präsentieren 2023er Grello

Das 2023er Nordschleifen-Programm von Manthey EMA wurde präsentiert. Zudem hat die Kooperation der Rennställe aus Meuspath und Australien den 2023er Grello der Öffentlichkeit gezeigt.

Manthey EMA startet bei Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife mit einem Porsche 911 GT3 R der neuesten Generation. Die Porsche Werksfahrer Michael Christensen, Kévin Estre, Frédéric Makowiecki und Thomas Preining werden beim 24-Stunden-Rennen in der «Grünen Hölle» die Fahrerbesetzung des Fahrzeugs mit der Startnummer 911 bilden. Zuvor ist die Teilnahme an den ersten zwei Läufen der Nürburgring Langstrecken-Serie sowie den 24-Stunden Qualifiers mit unterschiedlicher Fahrerbesetzung geplant – alle vier Werkspiloten werden zeitgleich nur beim 24-Stunden-Rennen an den Start gehen.

Mit Michael Christensen, Kévin Estre und Frédéric Makowiecki sitzen drei 24-Stunden-Rennen-Sieger am Steuer des, bei Fans auch als «Grello» bekannten, Porsche 911 GT3 R. Der Franzose Makowiecki überquerte 2018 mit der von Manthey eingesetzten Startnummer 912 als Erster die Ziellinie des Langstreckenklassikers in der Eifel. Michael Christensen (Dänemark) und Kévin Estre (Frankreich) verbuchten im Jahr 2021 den siebten Gesamtsieg für den Meuspather Rennstall. Damit ist Manthey das erfolgreichste Team bei den 24 Stunden vom Nürburgring. Thomas Preining komplettiert das Fahrerquartett. Der Österreicher startete bereits bei NLS 8 im gelbgrünen Neunelfer auf der Nordschleife sowie den 12 Stunden von Bathurst. Er wird ebenfalls in der DTM-Saison 2023 für Manthey EMA ins Rennen gehen – mehr zu der DTM-Saison von Manthey EMA erfahrt ihr hier.

«Wir möchten in diesem Jahr um unseren achten Gesamtsieg bei dem wohl wichtigsten Einzelrennen für uns kämpfen. Unsere Fahrerpaarung ist vielversprechend und die Nordschleife unsere Heimstrecke. Mit dem Porsche 911 GT3 R der neuesten Generation wollen wir an unsere Erfolge mit dem Vorgängermodell anknüpfen. Zudem bin ich stolz, dass wir in dieser Saison sowohl auf der Langstrecke als auch bei den Sprintrennen der DTM unser Können unter Beweis stellen können – es wird ein spannendes Jahr für uns», erklärt Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH.

Die Nordschleifen-Saison beginnt für Manthey EMA mit dem ersten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie am 18. März 2023. Aufgrund der Terminkollision mit dem 1000-Meilen-Rennen von Sebring unterstützt Marco Holzer, der in diesem Jahr den Fahrern und Teams in der Porsche Endurance Trophy Nürburgring als Berater zur Seite steht, den Einsatz bei NLS 1. Er teilt das Cockpit des gelbgrünen Neunelfers mit Thomas Preining. Die Fahrerpaarung für NLS 2 sowie die 24-Stunden Qualifiers setzt sich jeweils aus zwei Piloten des 24-Stunden-Rennen Line-ups zusammen und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Eine Teilnahme am dritten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie ist aufgrund des parallel stattfindenden DTM-Vorsaisontests am Red Bull Ring für das Team nicht möglich.

Manthey und EMA-Motorsport bauen damit die bereits bestehende Partnerschaft im Rahmen der DTM für die Saison 2023 weiter aus. So startet das Team in diesem Jahr sowohl bei Sprintrennen als auch in der Langstrecke mit dem neuen Porsche 911 GT3 R. Das australische Rennteam EMA Motorsport konnte bereits im vergangenen Jahr beim achten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie mit der Unterstützung von Manthey erste Nordschleifen-Erfahrungen sammeln.

Kévin Estre: «Mit dem «Grello» auf der Nordschleife zu fahren ist immer ein besonderes Erlebnis und ich freue mich, auch in diesem Jahr wieder mit dem Team an den Start zu gehen – besonders mit dem neuen GT3 R. Unsere Fahrerpaarung ist, wie im vergangenen Jahr stark, und Thomas kommt als neuer, junger Fahrer hinzu. Letzte Saison haben wir mit einem ähnlich aufgestellten Team bereits gezeigt, was wir können und wir haben auch dieses Jahr alles, um ein gutes Ergebnis einzufahren.»

Thomas Preining: «Ich beobachte schon lange die Einsätze von Manthey auf der Nordschleife und freue mich in der neuen Saison Teil davon zu sein. Meine Hoffnung ist es, an die guten Leistungen des Teams in den letzten Jahren anknüpfen zu können. Und dabei den neuen Porsche 911 GT3 R auf der Nordschleife unter Beweis zu stellen. Ich bin zuversichtlich und habe volles Vertrauen in unser Fahrer Line-up und das Team. Wir werden alles geben - das Ziel ist wie immer der Sieg.»