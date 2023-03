GetSpeed greift GTWC Endurance Cup-Titel an

Mit drei Werksfahrern startet GetSpeed im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Das Ziel der Mannschaft von Adam Osieka ist klar, der Titel soll nach Meuspath geholt werden!

Das Motto von AlManar Racing lautet zukünftig «GetSpeed». Der Rennstall aus dem Oman vertraut in der Saison 2023 bei seinen weltweiten Renneinsätzen auf die Erfahrung und Expertise des Teams rund um Adam Osieka. Das Logo von AlManar Racing war im vergangenen Jahr erstmals auf einem GetSpeed-Fahrzeug vertreten.

Mit dem Angriff in der Pro-Klasse des GT World Challenge Europe Endurance Cup wird die Zusammenarbeit manifestiert. Das Mercedes-AMG Team AlManar Racing by GetSpeed bringt einen Mercedes-AMG GT3 für die drei Werksfahrer Fabian Schiller, Maro Engel und Luca Stolz an den Start. Engel und Stolz sind neben dem Endurance Cup der GT World Challenge Europe auch in der DTM bestätigt – hier mehr zum DTM-Aufgebot von Mercedes-AMG.

«Das Fahrertrio ist eine Traumkombination, die ich mir in der Form schon lange gewünscht habe», erklärt Teamchef Osieka. «Maro, Fabian und Luca sind nicht nur eine wahnsinnig schnelle Besatzung für unsere Speerspitze, sondern auch ein sehr harmonisches Trio. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der #777 um Siege werden kämpfen können.»

«Ich freue mich, dass es bald in der GT World Challenge wieder losgeht“, sagt Engel. «Für mich steht in diesem Jahr die Stabilität im Vordergrund, erneut mit GetSpeed und Mercedes-AMG an den Start zu gehen. Auch mit Luca habe ich bereits unzählige Rennen bestritten. Verstärkt werden wir durch Fabian. Das ergibt ein Top-Lineup mit einem Superteam hinter uns, so dass wir um die Meisterschaft ein Wörtchen mitreden können.»

Auch Schiller, der seit Jahren in unterschiedlichen Rennserien mit GetSpeed Erfolge feierte, freut sich auf die neue Herausforderung: «Ich bin glücklich, wieder eine komplette Saison mit einem Pro-Fahrzeug in der GT World Challenge zu bestreiten“, sagt der 25-Jährige. „Ich freue mich, mit Maro und Luca ein Team zu bilden und bin davon überzeugt, dass wir für Aufsehen sorgen werden. Ich bin bereit.»

Insgesamt plant die GetSpeed-Mannschaft den Einsatz von drei Mercedes-AMG GT3 im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Lance Bergstein, Zdeněk Chovanec und Aaron Walker starten für den Rennstall aus der Eifel im Silver Cup. Die Piloten des Fahrzeugs, welches im Bronze Cup starten soll, werden zu einem späteren Zeitpunkt benannt.