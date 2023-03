Gedlich Racing startet GT4 Winter Series

Nach dem Erfolg der GT Winter Series wird es ab nächster Saison eine eigene GT4 Serie im sonnigen Winter Spaniens und Portugals geben. An sechs Stationen soll GT4-Teilnehmern eine optimale Plattform geboten werden.

«Die GT4 Klasse ist bei uns eine der stärksten und am heißest umkämpften», so GT Winter Series-Projektleiter Robin Selbach. «Aber sie ist derzeit in das Gesamtfeld der GT Winter Series integriert. Selbst wenn man in der GT4 gewinnt, was sportlich eine große Leistung ist, fällt man als Fünfzehnter im Feld kaum auf. In einer eigenen GT4 Meisterschaft sieht das ganz anders aus. Hier steht man mit einem Sieg ganz oben auf dem Treppchen!»

Der Rennmodus umfasst neben einem doppelten Qualifying zwei Sprintrennen à 30 Minuten. «Unsere Racer lieben das», so Markus Gedlich vom Promotor Gedlich Racing, «denn so ein Sprintrennen hat eine ganz besondere Spannung. Dabei kann man wählen, ob ein Fahrer beide Sprints fährt oder sich zwei Fahrer die beiden Rennen aufteilen.»

Zudem wird es eine 60-minütige Endurance geben, so wie man sie aus den international bekannten GT4- Serien kennt. Hierdurch haben die Teams die Option, sich auch dieses Modus zu bedienen und Fahrerpaarungen aufeinander einzuspielen.

Vor jeder Rennveranstaltung wird es auf derselben Strecke zwei Testtage geben, die optional buchbar sind. Somit erhalten Teams und Fahrer die Möglichkeit, mit derselben Anreise reichlich Streckenzeit zu bekommen und Fahrer und Auto optimal vorzubereiten. Außerdem werden alle Rennen der GT4ws live per Stream übertragen. So kann jeder live die Rennverläufe verfolgen und mitfiebern.

Besonders attraktiv wird die GT4 Winter Series durch das Preisgeldpaket von insgesamt 60.000 €. Dabei erhält der Champion 30.000 €, der Zweite 20.000 € und der Dritte immerhin noch 10.000 €.

Die GT4WS wird eine offiziell von der Organisation SRO lizenzierte Rennserie werden und deren offizielles Logo tragen und nach deren Balance of Performance fahren. Als Reifenpartner kommt Pirelli zum Einsatz, auch dies gleicht also den gängigen internationalen Serien.

Bereits jetzt kann Gedlich Racing einen vorläufigen Kalender nennen, bei dem fast alle Locations fix sind. Lediglich die Bestätigung von Barcelona ist noch ausstehend.

Vorläufiger Kalender GT4 Winter Series 2023/2024:

16/17 Dez 2023 Portimao/P

13/14 Jan 2024 Estoril/P

10/11 Feb 2024 Jerez/E

17/18 Feb 2024 Valencia/E

02/03 Mar 2024 Aragón/E

09/10 Mar 2024 Barcelona/E (tbc)