ABT Sportsline mit starkem Quartett in der Eifel

ABT Sportsline hat das starke Fahrerquartett des Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring bestätigt. Kelvin van der Linde und Nicki Thiim steuern den Boliden.

Das Fahreraufgebot von ABT Sportsline für das Comeback auf der Nordschleife steht: Kelvin van der Linde, Marco Mapelli, Jordan Pepper und Nicki Thiim werden beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am 20. und 21. Mai im Lamborghini Huracán GT3 EVO2 an den Start gehen. Das internationale Line-up vereint jede Menge GT3-Erfahrung sowie einige Gesamtsiege bei dem Langstreckenklassiker in der «Grünen Hölle».

«Wir freuen uns, dass es gelungen ist, für das Comeback von ABT beim 24-Stunden-Rennen ein so starkes Team zu verpflichten“, sagt ABT CEO Thomas Biermaier. «Die vier Jungs haben nicht nur viel Erfahrung im GT3-Sport, auf der Nordschleife und teilweise auch im Lamborghini, sondern verstehen sich auch menschlich sehr gut – das ist bei diesem Rennen ein enorm wichtiger Faktor.»

Am Wochenende hatten Marco Mapelli und Kelvin van der Linde beim Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) die ersten Kilometer mit dem Einsatzauto absolviert, am Montag trafen sich alle Fahrer mit den Ingenieuren in Kempten zur Anpassung der Sitze und einem konzentrierten Austausch. «Wie immer im Motorsport wünscht man sich natürlich mehr Vorbereitungszeit. Aber wir arbeiten Punkt für Punkt ab, das Team wächst immer weiter zusammen und die Vorfreude bei Fahrern, Mechanikern und Ingenieuren steigt», so Thomas Biermaier weiter.

Der Südafrikaner Kelvin van der Linde gehört schon lange zur ABT-Familie. Der 26 Jahre alte Südafrikaner startete 2021 und 2022 für ABT in der DTM, war dabei schon in seiner Debütsaison bis zum Finale ein Titelkandidat. Nicht zuletzt dank seiner zwei Titel im ADAC GT Masters und der zwei Gesamtsiege beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gilt der Youngster als ausgewiesener GT3-Spezialist. Auch Formel-E-Luft hat er dieses Jahr geschnuppert: Bei vier Rennen vertrat er in der laufenden Saison Stammpilot Robin Frijns und unterstützt das Team ABT CUPRA außerdem bei der Vorbereitung im Simulator. «Die ersten Eindrücke mit dem Auto auf der Nordschleife waren sehr positiv. Ich denke, wir haben viel Potenzial», sagt van der Linde. «Meine Teamkollegen sind klasse, ich kenne einige Mechaniker schon von der DTM und fühle mich auch deshalb schon jetzt perfekt aufgehoben. Ich glaube, mit dieser starken Truppe im Cockpit und in der Box können wir einiges erreichen.»

Marco Mapelli aus Italien ist seit 2017 Lamborghini-Werksfahrer und gilt als einer der erfahrensten GT3-Piloten weltweit. Für die italienische Marke ist der 35-Jährige rund um den Globus im Einsatz – ob in Nordamerika, Asien, Europa oder Australien. Der bisher größte Erfolg des ABT-Neuzugangs aus Italien ist der Gewinn der Pro-Wertung des Blancpain GT Series Endurance Cup 2019. «Es ist toll, Teil dieses Projekts zu sein und zu sehen, wie professionell jeder einzelne die Herausforderung angeht», erläutert Mapelli. «Wir wissen alle, was bei einem 24-Stunden-Rennen passieren kann, deshalb ist die bestmögliche Vorbereitung entscheidend.»

Der Däne Nicki Thiim ist neben van der Linde der zweite ehemalige Sieger des 24h-Rennens im Kader von ABT Sportsline: 2013 stand der Däne ganz oben auf dem Podium, zudem holte er mehrere Klassensiege. Große Erfolge feierte der 33-Jährige auch in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC, in der er 2016 und 2019/20 die GTE-Pro-Wertung gewann und in Le Mans einen Klassensieg einfuhr. «Nach dem ersten Treffen mit meinen Teamkollegen und der ganzen Mannschaft bin ich sehr gespannt und zuversichtlich – dass wird ein tolles Projekt», erklärt Thiim. «Die Marken Lamborghini und ABT zu repräsentieren, macht mich sehr stolz. Mein Dank geht auch an Aston Martin, die mir die Teilnahme unbürokratisch ermöglicht haben.»

Jordan Pepper aus Südafrika ist ein alter Bekannter von ABT Sportsline: 2014 gewann der ehemalige WG-Mitbewohner von Kelvin van der Linde den von ABT betreuten Volkswagen Scirocco R-Cup, ehe er 2016 mit den Kemptenern im ADAC GT Masters sowie im Jahr darauf bei den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa antrat. 2020 gewann Pepper die 12 Stunden von Bathurst. Seit diesem Jahr zählt der 26 Jahre alte Südafrikaner zum Werksfahreraufgebot der Lamborghini Squadra Corse. «ABT hat gerade zu Beginn meine Karriere geformt und mir meinen ersten Vertrag gegeben, als ich damals nach Europa gekommen bin. Jetzt Teil dieses Projekts zu sein ist deshalb etwas ganz Besonderes für mich», so Pepper. «Ich kenne die Menschen bei ABT und bei Lamborghini sehr gut und bin mir sicher, dass beide Marken eine starke Partnerschaft auf der Strecke bilden werden.»

Der nächste öffentliche Auftritt des ABT-Teams mit dem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 ist für den 1. April beim zweiten Lauf der NLS geplant. In seinem finalen Design erleben die Fans das Auto zum ersten Mal bei den ADAC 24h Qualifiers am 22. und 23. April.