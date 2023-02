DTM: Abt mit Kelvin van der Linde und Ricardo Feller

Abt Sportsline nimmt die DTM-Saison 2023 mit Kelvin van der Linde (26/Südafrika) und Ricardo Feller (22/Schweiz) in Angriff. Abt setzt wieder auf zwei Audi R8 LMS GT3 evo II.

Trotz ihres jungen Alters sind beides «alte Hasen», wenn es um den GT3-Rennsport und den Audi R8 LMS geht. Kelvin van der Linde geht bereits in seine zehnte Saison mit dem erfolgreichen GT3-Rennwagen der Marke Audi. Mit dem R8 hat der Südafrikaner zweimal das ADAC GT Masters gewonnen und zweimal das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. 2021 verpasste Kelvin van der Linde in seinem ersten DTM-Jahr nur knapp den Titel.

Ricardo Feller gewann 2021 mit dem Audi R8 LMS als 21-Jähriger das ADAC GT Masters und stand 2022 in seiner ersten DTM-Saison nach nur drei Rennwochenenden erstmals auf der obersten Stufe des Podiums.

«Kelvin und Ricardo zählen zu den schnellsten GT3-Fahrern der Welt», sagt Thomas Biermaier, CEO von Abt Sportsline. «Sie haben sich bei uns vom ersten Tag an bestens verstanden und eins a zusammengearbeitet. Noch dazu sind sie coole Typen, die gut zu Abt Sportsline passen. Und sie haben viel Erfahrung mit dem neuen Reifenpartner der DTM, was ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Ich bin sicher, dass wir mit Kelvin und Ricardo unsere Erfolgsstory in der DTM fortsetzen können.»

Die DTM-Mannschaft von Abt Sportsline hat die beiden Audi R8 LMS GT3 evo II in der Winterpause komplett zerlegt und auf den neuesten Stand gebracht. Im Team selbst wurden mehrere Schlüsselpositionen neu besetzt.

«Ich freue mich extrem auf meine dritte Saison mit ABT in der DTM und die Zusammenarbeit mit Ricardo als Teamkollege», sagt Kelvin van der Linde. «Am Ende der letzten Saison haben wir unser Potenzial gezeigt. Ich glaube, dass wir mit der neuen Crew um mich herum in diesem Jahr richtig angreifen und uns auf gute Ergebnisse freuen können.»

«Ich hoffe, dass wir an den Erfolg vom Anfang des letzten Jahres anknüpfen können», sagt Ricardo Feller. «Ich freue mich auf jeden Fall riesig, mit Scherer Sport und ABT Sportsline in meine zweite DTM-Saison zu gehen. Ich bin bereit für die neue Herausforderung und glaube, wir sind sehr gut aufgestellt – auch mit meinem Teamkollegen Kelvin.»

Die neue DTM-Saison beginnt für Kelvin van der Linde und Ricardo Feller bereits Ende dieser Woche mit zweitägigen Testfahrten in Italien. Bei diesem Test fährt Abt Sportsline auch erstmals mit dem neuen Kraftstoff, der in der DTM 2023 vorgeschrieben ist. Er besteht zu 50 Prozent aus nachhaltigen Komponenten und reduziert laut Hersteller den CO2-Ausstoß um mindestens 20 Prozent.

2023 ist bereits die 24. DTM-Saison von Abt Sportsline in Verbindung mit der Marke Audi. Seit 2000 hat Abt Sportsline mit dem TT-R, dem A4 DTM, dem A5 DTM, dem RS 5 DTM und dem R8 LMS insgesamt 301 DTM-Rennen bestritten. Mit 238 Podien, 73 Siegen und fünf Fahrertiteln ist Abt Sportsline das erfolgreichste aktive DTM-Team. In 16 der 23 Jahre kam mindestens ein Fahrer des Teams in die Top 3 der Gesamtwertung.

«Wir hatten auch andere Optionen, aber Abt, Audi und die DTM – das gehört einfach zusammen», sagt Hans-Jürgen Abt, CEO der Abt SE. «Die Audi Sport GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Der DTM-Titel wäre ein cooles Geschenk.»

Mit Abt Sportsline gemeinsam auf Titeljagd gehen nicht weniger als 13 renommierte Unternehmen. «Die DTM hat unverändert eine große Strahlkraft und ist nun Teil des größten Automobilclubs Europas mit mehr als 21 Millionen Mitgliedern», freut sich Sportmarketing-Chef Harry Unflath. «Das wissen unsere Partner genauso zu schätzen wie die Initiativen des ADAC, die DTM nachhaltiger zu gestalten.»

Die neue DTM-Saison beginnt am 27./28. Mai in Oschersleben. Insgesamt stehen acht Veranstaltungen mit je zwei Rennen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden auf dem Programm. ProSieben wird auch in diesem Jahr alle Rennen live im Free-TV zeigen.