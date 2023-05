Sensation: Heiko Wasser kommentiert 24h Nürburgring!

Zwischen 1993 und 2022 kommentierte Heiko Wasser mehr als 500 Formel 1-Rennen für RTL – nun feiert der 65-jährige Sportkommentator eine Premiere und wird das 24h-Rennen auf dem Nürburgring für NITRO kommentieren.

Premiere für Heiko Wasser! Nachdem der 65-Jährige zwischen 1993 und 2022 über 500 Formel 1-Rennen für RTL kommentiert hat, wird er erstmals bei einem Langstreckenrennen zum Einsatz kommen. Auf NITRO wird die Kommentatorenlegende das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring kommentieren.

Auch im Jahr 2023 wird der Sender der RTL-Gruppe das Rennen in voller Länge im Free-TV übertragen.

Neben Wasser werden Lukas Gajewski, Peter Reichert und Dirk Adorf das Rennen kommentieren. Adorf, der bereits über 55 Siege auf der Nürburgring Nordschleife einfuhr, wird auch in diesem Jahr neben seinem Job als Kommentator weiter ins Lenkrad greifen. Für die Griesemann Gruppe by TR Team steuert der Nordschleifen-Routinier einen Toyota GR Supra GT4 EVO, welcher von einem 100-prozentigen E-Fuel angetrieben wird.

Live aus dem «Starting Grid» des Nürburgrings begrüßt die Moderatorin und Motorsportlerin Lina van de Mars die Fans zur Marathonsendung bei NITRO: «Ich freue mich riesig, wieder ein Teil dieses außergewöhnlichen Motorsport-Spektakels zu sein! Das 24h Rennen am Nürburgring bedeutet nicht nur Durchhalten und alles geben für die Fahrer und ihre Fahrzeuge, sondern auch für die Fans an der Strecke und zu Hause an den Bildschirmen», so Lina van de Mars.

Als Reporter werden für den Kölner Sender, der über 100 Mitarbeitende im Einsatz haben wird, Eve Scheer, Anna Schröjahr, Alessa Luisa Naujoks, Marcel Klein, Felix Görner und Felix Kohler tätig sein.

Auf Instagram, Facebook und TikTok sorgen die Reporter Cornelius Strittmatter und Marc Dumitru gemeinsam mit der bekannten Rennfahrerin Laura-Marie Geissler sowie dem Sport-Journalisten Mike Stiefelhagen für spannende Insights vom Streckenrand des Nürburgrings.

Sendezeiten 24h Nürburgring auf NITRO und RTL+:

Do.-Fr., 18.-19.5., Qualifying im Livestream auf RTL+

Do., 18.5., 13:15 – 15:00 Uhr Qualifying 1

Do., 18.5., 20:00 – 23:30 Uhr Qualifying 2

Fr., 19.5., 13:30 – 14:45 Uhr Qualifying 3

Fr., 19.5., 17:00 – 19:45 Uhr Top-Qualifying live bei NITRO & auf RTL+

Sa.-So., 20.-21.5., 14:45 – 16:40 Uhr „Die 24Stunden vom Nürburgring – Das größte Autorennen der Welt" (Rennstart 16:00 Uhr) live bei NITRO & auf RTL+