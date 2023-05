Mercedes-AMG Team GetSpeed präsentiert Art-Car

Das Mercedes-AMG Team GetSpeed hat das Art-Car präsentiert, mit dem der Rennstall beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilnehmen wird. Maro Engel, Jules Gounon und Daniel Juncadella steuern den Wagen.

Zum 51. Mal findet am kommenden Wochenende das ADAC TotalEnergies 24h-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife statt. Der legendäre Kurs in der Eifel war immer wieder Schauplatz historischer Rennen und ist seit jeher eng mit der Marke Mercedes-AMG verbunden.

Nicht zuletzt die beiden Gesamtsiege beim 24h-Rennen in den Jahren 2013 und 2016 waren von entscheidender Bedeutung für diese enge Verbindung. Die tiefe Verwurzelung rückt bei der diesjährigen Ausgabe des Langstreckenklassikers in der Eifel durch die Präsentation eines speziell entworfenen Art-Cars in den Fokus.

Der von Andrew Mytro designte Mercedes-AMG GT3 #3 des Mercedes-AMG Team GetSpeed besticht durch ein einzigartiges grünes Farbkleid, das eine bewegende und bewegte Hommage an den Mythos «Grüne Hölle» darstellt.

Die AMG-Asse Daniel Juncadella, Jules Gounon und Maro Engel werden sich am Steuer des Fahrzeugs abwechseln.

«Wir sind stolz, mit diesem außergewöhnlichen Design an den Start zu gehen», so Teamchef Adam Osieka. «Auch unsere Wurzeln liegen in der Grünen Hölle, wo wir vor genau zehn Jahren die ersten Erfolge eingefahren haben. Seit 2019 sind wir zudem eng mit Mercedes-AMG verbunden, so dass sich für uns nun ein Kreis schließt.»

Das aufregende Design markiert den Startschuss für die Verlängerung der engen Kooperation zwischen AMG und dem Nürburgring bis 2026, welche bereits seit 2017 besteht. AMG ist mit diversen Werbeflächen und Locations am Nürburgring vertreten und stellt seit Beginn der Kooperation die offiziellen Mercedes-AMG GT R Co-Pilot-Fahrzeuge «Beast of the Green Hell».