Edoardo Mortara bestreitet 24h-Rennen für AMG

Edoardo Mortara rutscht kurzfristig in das Aufgebot von Mercedes-AMG beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Der frühere DTM-Star fährt für das Mercedes-AMG Team BILSTEIN.

Mercedes-AMG Customer Racing erweitert zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring das Fahreraufgebot: Edoardo Mortara verstärkt als vierter Fahrer das Aufgebot im Mercedes-AMG GT3 #4 des Mercedes-AMG Team BILSTEIN, welcher vom Haupt Racing Team eingesetzt wird. Das Fahrzeug teilt er sich mit Philip Ellis, Raffaele Marciello und Luca Stolz.

Die Nachnominierung fand auch deswegen statt, weil sich sein Landsmann Philip Ellis zu Beginn der Woche gesundheitlich noch nicht hundertprozentig fit fühlte.

Mortara feierte mit Mercedes-AMG in der Vergangenheit Siege beim FIA GT World Cup in Macau und in der DTM. Zudem verfügt er über reichlich Erfahrung in der berüchtigten «Grüne Hölle».

