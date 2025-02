Vincent Vosse kündigt starkes WRT-Aufgebot an 28.02.2025 - 09:08 Von Jonas Plümer

© SRO Ein WRT BMW M4 GT3 rast durch die Nacht von Jeddah

WRT zählt seit der Gründung zu einem der Topteams in der GT World Challenge Europe. Daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern, Teamchef Vincent Vosse kündigte an, dass die Fahrzeuge stark besetzt sind.