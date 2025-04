Walkenhorst Motorsport startet mit Aston Martin-Stars

Walkenhorst Motorsport greift in diesem Jahr den ersten Gesamtsieg beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring an. Mattia Drudi, Christian Krognes, David Pittard und Nicki Thiim steuern das Topfahrzeug.

Das 24h-Rennen auf dem Nürburgring ist seit vielen Jahren ein absolutes Highlight im jährlichen Rennkalender von Walkenhorst Motorsport. Auch in diesem Jahr wird der Rennstall aus Melle mit einem starken Aufgebot an den Start gehen. Das Top-Auto des Teams wird von gleich vier offiziellen Aston Martin-Werksfahrern gesteuert.

«Seit vielen Jahren jagen wir den Sieg beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring», so Teamgründer Henry Walkenhorst. „In diesem Jahr gehen wir mit einem unserer stärksten Aufgebote jemals an den Start. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den Kampf an der Spitze des Feldes eingreifen können, und freue mich bereits jetzt auf das Rennen!»

Das Fahreraufgebot des Topfahrzeugs setzt sich aus Aston Martin-Werksfahrern zusammen, die zum Teil schon seit vielen Jahren Teil von Walkenhorst Motorsport sind. Alle vier Fahrer haben viel Erfahrung auf der Nordschleife und zählen zu den schnellsten Fahrern auf der legendären Rennstrecke. Mattia Drudi, Christian Krognes, David Pittard und Nicki Thiim teilen sich den Boliden bei der 24-stündigen Hatz in der Eifel.

Der Däne Thiim konnte das Rennen bereits im Jahr 2013 für sich entscheiden. Seit seinem Wechsel zu Aston Martin konnte er bei den 24h Le Mans einen Klassensieg einfahren und wurde zweimal Meister in der GTE Pro-Klasse der FIA WEC. Pittard triumphierte 2023, bevor er zu Walkenhorst Motorsport zurückkehrte, mit einem Ferrari beim Eifelklassiker. Christian Krognes wurde 2012 Meister in der Nürburgring Langstrecken-Serie. Seit 2016 fährt der Norweger für Walkenhorst Motorsport und siegte 2018 mit dem Team bei den 24h Spa. 2023 gewann er fünf NLS-Rennen mit dem niedersächsischen Team. Mattia Drudi wurde 2023 mit einem Audi Meister im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup.

«Nach einem Jahr Entwicklungszeit für den Aston Martin Vantage GT3 EVO freue ich mich sehr, wieder auf der Nordschleife zu fahren und mit Walkenhorst Motorsport die 24h Nürburgring in Angriff zu nehme», so David Pittard. «Im vergangenen Jahr haben sich das Auto und das Team auf Anhieb als wettbewerbsfähig erwiesen, und mit vier AMR-Fahrern, die jeweils viel Erfahrung auf der Nordschleife haben, im Aufgebot, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir wieder ganz vorne mitfahren werden!»

Nicki Thiim, der Sohn von 1986er DTM-Meister Kurt Thiim, freut sich ebenfalls auf dem erneuten Start mit dem Rennstall auf der Nordschleife: «Ich freue mich natürlich riesig auf die Aufgabe mit Walkenhorst Motorsport und Aston Martin! Wir haben jetzt alle ein Jahr Erfahrung mit dem Auto. Letztes Jahr war natürlich etwas enttäuschend, aber das ist die Vergangenheit. Jetzt schauen wir aber nach vorne. Wir haben ein unheimlich starkes Fahreraufgebot und ich traue uns unheimlich viel zu. Es ist immer ein Vergnügen mit der Walkenhorst-Familie zusammenzuarbeiten und ich freue mich sehr auf dieses Jahr!»

«Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring sind immer ein persönliches Highlight des Jahres und ich freue mich sehr, erneut mit einem unglaublich starken Team bei Walkenhorst Motorsport anzutreten. Unser Ziel ist klar und einfach: Wir wollen mit dem wunderschönen Vantage den ersten Sieg bei den 24 Stunden am Nürburgring einfahren!», strotzt der frischernannte Aston Martin-Werkspilot Christian Krognes vor Selbstvertrauen.

«Ich freue mich darauf, in die Grüne Hölle zurückzukehren, insbesondere für das 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, dass der Aston Martin Vantage sehr gut zu dieser Rennstrecke passt, und mit einem so erfahrenen Team und Teamkollegen bin ich zuversichtlich, dass wir ein starkes Rennen hinlegen können», so Mattia Drudi vor seinem ersten Start mit Aston Martin beim Langstreckenklassiker.

Zur Vorbereitung auf den Langstreckenklassiker wird Walkenhorst Motorsport in wechselnder Fahrerbesetzung mit den Pro-Fahrern die NLS-Läufe zwei und drei bestreiten und auch bei beiden Rennen der ADAC 24h Qualifiers antreten.

Neben dem werksunterstützten Pro-Fahrzeug wird Walkenhorst Motorsport auch je einen Aston Martin Vantage GT3 in der SP9 Pro-Am- und der SP9-Am-Klasse einsetzen. Abgerundet wird das Aufgebot der Mannschaft aus Melle durch einen Start des Aston Martin Vantage GT4 und des Hyundai i30N.

«Seit vielen Jahren laufen wir einem Topresultat beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring hinterher – das wollen wir in diesem Jahr ändern! Unser Pro-Fahrzeug hat ein unheimlich starkes Aufgebot, welches langjährige Walkenhorst Motorsport-Piloten und ultraschnelle Aston Martin-Werksfahrer umfasst. Zudem werden wir mit dem Pro-Fahrzeug die verbleibenden Vorbereitungsrennen fahren, um bestmöglich vorbereitet in das 24h-Rennen auf dem Nürburgring zu starten», so Managing Director Jörg Breuer zuversichtlich.

Die diesjährige Ausgabe des ADAC RAVENOL 24h Rennen auf dem Nürburgring findet vom 19. Juni bis zum 22. Juni statt. Es wird erneut mit einer beeindruckenden Besucherkulisse bei der Traditionsveranstaltung in der Eifel gerechnet. Das Rennen wird zudem bei NITRO im deutschen Free-TV übertragen. Zudem können Fans das Rennen im offiziellen Livestream verfolgen.