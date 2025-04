Manthey startet mit umweltfreundlicher Neuentwicklung

In Kooperation mit der Griesemann Gruppe wird Manthey Racing mit einer Neuentwicklung beim 24h-Rennen starten. Der Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubspiort M startet mit eFuels.

Erstmals setzt Manthey zusammen mit der Griesemann Gruppe beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring einen Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport M in der Klasse für alternative Kraftstoffe (AT-Klasse) ein. Zum Einsatz kommt dabei ein synthetischer Kraftstoff, der zur Klasse der eFuels gehört. Die Brüder Björn und Georg Griesemann, Dirk Adorf sowie Yves Volte bilden die Fahrerbesatzung des Porsche. Das von Manthey entwickelte Fahrzeug mit dem Kürzel M zeichnet sich durch die Verwendung von recyceltem carbonfaserverstärktem Kunststoff (CfK) aus. Dabei werden in Zusammenarbeit mit Porsche Motorsport im Rahmen eines Vorentwicklungsprojektes erste Prototypteile in recyceltem Carbon getestet. Im Vorfeld an den Langstreckenklassiker auf dem Nürburgring feiert der Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport M sein Debüt beim zweiten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) am 26. April. Darüber hinaus wird dieser bei NLS3 und den ADAC 24h Nürburgring Qualifiers an den Start gehen.

Mit Björn Griesemann, Georg Griesemann, Dirk Adorf und Yves Volte geht eine eingespielte Fahrerbesatzung im eingesetzten Cayman an den Start: Adorf und die Griesemann-Brüder starten bereits seit zwei Jahren gemeinsam beim Langstreckenklassiker in der Eifel, Volte stieß 2024 dazu. Am Steuer eines Toyota Supra GT4 (#227) konnten sie in den Jahren 2023 und 2024 jeweils den dritten Platz in der AT-Klasse erzielen. Björn und Georg Griesemann sind neben dem Einsatz im Toyota im historischen Motorsport aktiv und erzielten dort mit einem ebenfalls mit eFuels betriebenen Porsche 911 RSR (Baujahr 1974) mehrere Erfolge, darunter Gesamtsiege bei den ADAC 24h Classic und den 1000 km auf dem Nürburgring im Jahr 2023. Adorf bringt darüber hinaus viel Erfahrung auf der Nürburgring-Nordschleife mit und sicherte sich unter anderem drei Meistertitel in der VLN Langstreckenmeisterschaft, der heutigen NLS. Yves Volte ist der jüngste Fahrer des Quartetts und sammelte zuletzt Erfahrungen in der GTC Race und auch in der Porsche Endurance Trophy Nürburgring.

Zum Einsatz kommt erstmals ein von Manthey entwickelter Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport M. Basierend auf dem Clubsport Rennfahrzeug, das unter anderem in GT4-Rennserien weltweit eingesetzt wird, besticht das mit dem Kürzel „M“ gekennzeichnete Fahrzeug durch eine umfangreiche Leichtbauweise und optimierte Aerodynamik. Dabei setzt Manthey auf Bauteile aus recyceltem CfK, die aus einem Vorentwicklungsprojekt mit Porsche Motorsport stammen und in diesem Rahmen getestet werden. Dazu zählen Kotflügel mit Leichtbauscheinwerfern, eine Fronthaube mit Mittelkühlerentlüftung, Frontschürze, Frontsplitter und Türen sowie Heckschürze, ein Heckdeckel mit Leichtbauscheibe und der Heckflügel. Ein Diffusor, auch aus recyceltem CfK, sowie zusätzliche Flics an der Front sorgen für zusätzlichen Abtrieb. Optimierte Bremsenkühlung ermöglichen Bremsluftkanäle nach Vorbild des 911 GT2 RS Clubsport EVO. Neben den umfangreichen Bauteilen in Leichtbauweise trägt ein Leichtbauradsatz zur weiteren Gewichtsersparnis bei. Das Fahrzeug ist nach ADAC SP-Pro Reglement entwickelt worden und somit für den Einsatz auf der Nürburgring-Nordschleife konzipiert.

Das Fahrzeug wird die anstehenden Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife mit synthetischem Ottokraftstoff aus Methanol bestreiten. Dieser wird im Rahmen des DeCarTrans-Projekts produziert, einem Forschungsprojekt an der TU Bergakademie Freiberg gefördert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Der dabei hergestellte Kraftstoff gehört zur Klasse der eFuels und ermöglicht den Einsatz in bestehenden Verbrennungsmotoren ohne technische Anpassungen (Drop-In). Durch den Einsatz des nachhaltigen und zertifizierten, synthetischen Kraftstoffs geht Manthey mit dem Fahrzeug in der dafür vorgesehenen Klasse für alternative Kraftstoffe (AT-Klasse) an den Start.

Bei der ADAC Ruhrpott-Trophy (NLS2) am 26. April wird der Cayman sein Debütrennen auf der Nürburgring-Nordschleife antreten. Bei dem Vier-Stunden-Rennen werden Björn und Georg Griesemann das Fahrzeug pilotieren. Daraufhin stehen die 56. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy (NLS3) sowie die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers vor dem Start beim 24-Stunden-Rennen vom 19. bis zum 22. Juni auf dem Plan.

Nicolas Raeder, Geschäftsführer, Manthey Racing GmbH: «Ich bin froh und auch stolz, dass wir mit einem Fahrzeug an den Start gehen, das zu Teilen aus recyceltem Carbon besteht und mit synthetischem Kraftstoff betrieben wird. Wir haben uns schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit und in dem Zusammenhang auch mit erneuerbaren Kraftstoffen beschäftigt und freuen uns, mit der Griesemann Gruppe einen starken Partner für diesen Einsatz gefunden zu haben. Das Besondere an diesem Projekt ist zudem, dass dieses von der Entwicklung des Fahrzeugs bis hin zum Einsatz dessen bereichsübergreifend bei uns entstanden ist und durchgeführt wird. Das ist genau die Art von Zusammenarbeit, die uns als Unternehmen ausmacht.»

Patrick Arkenau, Geschäftsbereichsleiter Racing, Manthey Racing GmbH: «Wir freuen uns sehr, dass wir unser Engagement in diesem Jahr sowohl beim 24-Stunden-Rennen als auch in ausgewählten NLS-Läufen verdoppeln können, indem wir neben dem Grello noch ein zweites Fahrzeug einsetzen. Damit erweitern wir nicht nur unsere Renneinsätze, sondern tragen auch die Themen Nachhaltigkeit und neue Technologien mit dem alternativen Kraftstoff und recycelter Kohlefaser in diesem Rahmen nach außen. Zudem wollen wir zeigen, dass Motorsport auch heute noch ein wichtiger Technologieträger ist und genau dafür ist dieses Projekt hervorragend geeignet. Natürlich schauen wir auch auf den sportlichen Erfolg: Unser Ziel ist es, die AT-Klasse für uns zu entscheiden. Wir freuen uns auf die Herausforderung und auf das gesamte Projekt!»

Jan-Helmut Brackhage, Geschäftsbereichsleiter Motorsport Produkte & Services, Manthey Racing GmbH: «Der Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport M ist ein tolles Beispiel dafür, welches Engagement wir in die Entwicklung neuer Fahrzeuge und Konzepte investieren. Es freut mich zu sehen, dass wir nach zahlreichen Tests und Simulationen nun ein fertiges Fahrzeug vor uns stehen haben und bin gespannt auf die kommenden Rennen. Der Einsatz eines neuen Fahrzeugs ist immer mit Herausforderungen verbunden, erst recht, wenn man damit Langstreckenrennen fährt, aber ich bin überzeugt, dass wir ein tolles Paket auf die Beine gestellt haben. Ich würde mir wünschen, dass wir mit entsprechenden Ergebnissen allen involvierten Personen zeigen, dass sich deren harte Arbeit gelohnt hat.»

Björn Griesemann, Griesemann Gruppe: «Motorsport und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus – und gemeinsam mit Manthey gehen wir in diesem Jahr den nächsten Schritt. Unsere Erfahrung mit eFuels, kombiniert mit der Rennsport-Expertise des gesamten Manthey-Teams, zeigt: Performance ohne Verzicht ist möglich – bei gleicher Motorsportatmosphäre. Das Vertrauen unserer Partner bedeutet mir unglaublich viel und ich bin begeistert von unserem neuen Fahrzeug. In einem Manthey-Porsche auf dem Nürburgring zu fahren, ist für mich die Verwirklichung eines Kindheitstraums.»

Georg Griesemann, Griesemann Gruppe: «Die Daten der letzten beiden Jahre sprechen eine klare Sprache: eFuels hat keine Nachteile. Mit Manthey haben wir einen Partner gefunden, der diese Überzeugung teilt. Gemeinsam wollen wir beim 24h-Rennen zeigen, dass ein Fahrzeug mit klimafreundlichen Kraftstoffen absolut konkurrenzfähig ist. Besonders beeindruckt hat uns, dass Manthey das Thema Nachhaltigkeit im Motorsport konsequent weiterdenkt und bereit ist, neue Wege zu gehen – das zeigt der Einsatz von recyceltem Carbon an unserem Fahrzeug. Das Potenzial zur weiteren CO2-Reduktion ist da. Ich freue mich darauf, beim 24h-Rennen das Zusammenspiel aus Performance und Nachhaltigkeit eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.»