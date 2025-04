Mercedes-AMG GT4 bleibt bis 2029 startberechtigt

Bereits seit 2018 ist der Mercedes-AMG GT4 in den weltweiten GT4-Serien unterwegs, nun wurde seine Homologation bis 2029 verlängert. Mercedes-AMG veröffentlicht Re-Homologationskit mit einigen Anpassungen.

Mercedes-AMG Motorsport hat von der Stéphane Ratel Organisation (SRO) und dem Royal Automobile Club of Belgium (RACB) eine neue Homologation für den Mercedes-AMG GT4 erwirkt. Diese tritt ab sofort in Kraft und ist bis 2029 gültig.

Das seit 2018 angebotene Kundensportfahrzeug wurde für die Neuhomologation nur minimal angepasst, da das Grundmodell nach wie vor große Performance-Reserven bietet. So wurde insbesondere die Motorapplikation mit Blick auf eine noch bessere Fahrbarkeit weiterentwickelt. Zudem schreibt das neue Reglement die verpflichtende Verwendung von Bauteilen aus naturfaserverstärktem Kunststoff (NFK) an Frontsplitter und Heckflügel sowie ein FIA-konformes Regenlicht vor. Darüber hinaus wurden die Stoßdämpfer an der Hinterachse überarbeitet.

Um den bestehenden Mercedes-AMG GT4 auf den neuesten Stand zu bringen, bietet Mercedes-AMG Motorsport ein Re-Homologationskit an. Dieses umfasst die entsprechenden Bauteile und kostet 7990 Euro. Ziel ist es, die Langfristnutzung des Fahrzeugs bei möglichst gleichbleibenden Betriebskosten und Ersatzteilpreisen zu gewährleisten.