Scherer Sport PHX startet mit Stars und Siegern

Scherer Sport PHX wird mit einem Audi R8 LMS GT3 und einen Porsche 911 GT3 R am 24h-Rennen auf dem Nürburgring starten. Ausgewiesene GT-Stars und ehemalige Gesamtsieger starten für das Team aus Meuspath.

Scherer Sport PHX vertraut bei den 24 Stunden Nürburgring vom 19. bis 22. Juni 2025 auf zwei erfahrene und erfolgreiche Fahrermannschaften. Den neuen Porsche 911 GT3 R des Teams teilen sich Ricardo Feller/Patric Niederhauser/Laurens Vanthoor, während Christopher Haase/Luca Ludwig/Markus Winkelhock im Audi R8 LMS mit der Startnummer 1 antreten. Damit sind vier frühere Sieger des 24-Stunden-Rennens für den Rennstall aus Meuspath an Bord, die in der Eifel erneut um die besten Positionen fahren wollen.

«Wir sind glücklich, auch mithilfe unserer Partner ein so starkes Aufgebot präsentieren zu können», sagt Christian Scherer, CEO der Scherer Gruppe und Gründer von Scherer Sport PHX. «Porsche vertraut uns bereits bei unserem ersten 24-Stunden-Rennen mit dem 911 GT3 R seinen Werksfahrer Laurens Vanthoor und seine beiden Vertragsfahrer Ricardo Feller und Patric Niederhauser an. Mit Christopher Haase, Luca Ludwig und Markus Winkelhock haben wir eine zweite schlagkräftige und ausgeglichene Mannschaft in unserem Audi R8 LMS am Start.»

Der 34 Jahre alte Belgier Laurens Vanthoor war vor genau zehn Jahren Gesamtsieger der 24 Stunden Nürburgring und hat in diesem Jahr für Porsche die 12 Stunden Sebring gewonnen. Der Porsche-Werksfahrer ist der aktuelle Titelverteidiger in der Hypercar-Spitzenkategorie der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC und hat in seiner Karriere zahlreiche internationale GT-Titel in Europa, Amerika und weltweit eingefahren.

Der Schweizer Ricardo Feller zählte im vergangenen Jahr zur Siegermannschaft von Scherer Sport PHX auf dem Nürburgring. Sein Können hat das erst 24 Jahre alte Talent außerdem bei jeweils einem Titelerfolg im ADAC GT Masters sowie im Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup und bei zwei Rennsiegen in der DTM bewiesen.

Sein 33 Jahre alter Landsmann Patric Niederhauser blickt ebenfalls auf wertvolle Trophäen in seinem Pokalschrank. 2019 war er Titelträger im ADAC GT Masters, 2021 gewann er in Indianapolis einen Lauf zur Intercontinental GT Challenge. Ein Sieg bei einem 24-Stunden-Rennen fehlt ihm noch, nachdem er 2020 in Spa mit seinen Teamkollegen im Audi R8 LMS als Zweiter nur 4,6 Sekunden hinter jener Siegermannschaft in einem Porsche lag, zu der Laurens Vanthoor zählte.

Auch der Audi R8 LMS mit der Startnummer 1 ist mit drei Experten besetzt. Jüngster im Bund ist Luca Ludwig. Der 36 Jahre alte Rheinländer aus Bornheim war 2015 Meister des ADAC GT Masters und kennt den Nürburgring aus zahlreichen 24-Stunden-Einsätzen und NLS-Rennen in- und auswendig. Sein bestes 24-Stunden-Ergebnis feierte er 2010 als Privatfahrer im Audi R8 LMS: Mit Gesamtrang drei für Phoenix Racing gelang ihm der Sieg in der SP9-Klasse für GT3-Rennwagen.

Einer seiner damaligen Teamkollegen ist nun wieder mit an Bord – Markus Winkelhock. Der 44 Jahre alte gebürtige Stuttgarter mit Wohnsitz in der Tschechischen Republik ist mit drei Siegen bei den 24 Stunden Nürburgring der erfolgreichste Fahrer im Aufgebot von Scherer Sport PHX. 2012, 2014 und 2017 hat der langjährige Audi-Sport-Pilot diesen Klassiker gewonnen. Zwei weitere Gesamtsiege in Spa sowie jeweils einer in Sebring und in Dubai machen ihn zu einem der international erfolgreichsten 24-Stunden-Rennfahrer im GT3-Sport.

Der aus Kulmbach stammende Christopher Haase komplettiert das Aufgebot. Ebenso wie Winkelhock war auch er langjähriger Audi-Sport-Fahrer, hat mit ihm zusammen 2012 und 2014 den Gesamtsieg auf dem Nürburgring erzielt und 2017 den Sieg bei den 24 Stunden Spa. Darüber hinaus hat der 37 Jahre alte Bayer vier GT3-Meistertitel gefeiert, zuletzt im Vorjahr in der International GT Open.