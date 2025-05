Nitro will neuen Rekord bei 24h Nürburgring-Sendung

Das 24h-Rennen auf dem Nürburgring läuft erneut in voller Länge bei Nitro im Free-TV

Bei der diesjährigen Free-TV-Übertragung des 24h-Rennens auf dem Nürburgring jagt Nitro einen neuen Weltrekord. Der Sender RTL-Gruppe will seinen eigenen Rekord von 27 Stunden weiter ausbauen.

Kurven, Bier und Kult erwartet die Fans nur eine Woche später beim Festival des Motorsports, dem 24h Nürburgring. NITRO präsentiert über einen Zeitraum von knapp 28 Stunden – ab Samstag, 21. Juni um 13:00 Uhr, bis Sonntag, 22. Juni um 16:45 Uhr – die exklusive Free-TV-Übertragung live aus der Eifel. Knackt NITRO erneut den Weltrekord? Das rund 60-köpfige Team will den 2016 mit insgesamt 25 Stunden und 50 Minuten zum ersten Mal aufgestellten und zuletzt 2022 auf 27 Stunden verbesserten Weltrekord für die längste TV-Übertragung eines Live-Sportevents ein weiteres Mal einkassieren.

Von der legendären Nordschleife begrüßt Moderatorin Laura Papendick die Fans bei NITRO. Als Experte an ihrer Seite steht die Nürburgring-Legende Dirk Adorf, der auch in diesem Jahr wieder seine Runden auf der längsten und schwierigsten Rennstrecke der Welt nicht nur aus der Kabine, sondern live und exklusiv aus dem Cockpit kommentiert. Zu den zahlreichen Reporter:innen an der Strecke zählen neben Alessa-Luisa Naujoks und Marcel Klein unter anderem erneut die bekannten Motorsportlerinnen Lina van de Mars und Eve Scheer.

Alle Fights um die beste Startaufstellung und damit die perfekte Einstimmung auf die 24-Stunden-Hatz durch die Grüne Hölle erleben Fans bereits am Donnerstag, 19. Juni, und am Freitag, 20. Juni, auf RTL+. Die Streamingplattform präsentiert die Qualifyings 1-3 sowie das Top-Qualifying.

Die 24Stunden vom Nürburgring – Das größte Autorennen der Welt

Do., 19.6., RTL+

Qualifying 1: 12:55 Uhr,

Qualifying 2: 19:55 Uhr

Fr., 20.6., RTL+

Top-Qualifying: 13:00 Uhr

Qualifying 3: 16:10 Uhr

Sa.-So., 21.-22.06, NITRO

24h Nürburgring: 13:00 – 16:45 Uhr (Rennstart 16:00 Uhr)

Sa., 21.6., NITRO

Inklusive der Tourenwagen Legenden: 13:20 Uhr

Moderatorin: Laura Papendick

Experten: Dirk Adorf

Reporter:innen: Eve Scheer, Alessa-Luisa Naujoks, Marcel Klein, Jakob Passlick, Kathi Seiwert, Felix Kohler, Lina van de Mars

Kommentatoren: Lukas Gajewski, Peter Reichert, Matthias Malmedie, Dirk Adorf