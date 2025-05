Die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers im Livestream

Neben der DTM und dem ADAC GT Masters finden an diesem Wochenende auch die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers statt, welche die finale Vorbereitung auf den Langstreckenklassiker ist. Übertragung im Stream.

Die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers finden die letzten Vorbereitungen für das 24h-Rennen auf dem Nürburgring statt. Insgesamt 109 Fahrzeuge sind für die beiden Wertungsläufe genannt. Die beiden Rennen zählen erneut zur ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie.

Bei den 24h Qualifiers sorgen nicht nur die Teilnehmer der beiden Hauptrennen für beste Unterhaltung. Nach ihrem ersten Qualifying am Samstagvormittag (10:00 – 12:00 Uhr), geht ab 13:00 Uhr die RCN zu einer dreieinhalbstündigen Leistungsprüfung auf die Strecke: Das garantiert beste Unterhaltung vor dem Start zu Rennen 1 (17:30 Uhr), dass dann über vier Stunden bis in den Abend hineinführt.

Auch der Sonntag verspricht ein pralles Programm, denn nach dem zweiten 75-minütigen Qualifying (ab 8:15 Uhr) steht um 10:30 Uhr ein Top-Qualifying an, bei dem es um die Plätze in den ersten Startreihen geht. Wie auch das Rennen in der Abenddämmerung am Samstag bieten die Qualifiers damit die perfekte Simulationsmöglichkeit für den Saisonhöhepunkt bei den 24h im Juni. Lauf 2 wird dann um 13:00 Uhr gestartet und führt erneut über vier Stunden.

An beiden Tagen sorgen außerdem eKart-Slaloms im Fahrerlager und Automobil-Slalom-Wettbewerbe in der Merdes-AMG-Arena für tolle Motorsportaction am Nürburgring.

Natürlich ist Motorsport ein Fest für alle Sinne, das man am besten live erlebt. Wer es aber nicht zum Ring schafft oder während seines Besuchs ständig auf dem Laufenden bleiben möchte, der findet unter www.24h-rennen.de/live den Livestream sowie den alternativen Audiokommentar, das Timing und einen ausführlichen Ticker – ein perfektes Informations-Cockpit für alle echten Fans also. Der Stream geht zu folgenden Zeiten auf Sendung: Samstag: 16:45 bis 22:10 Uhr und Sonntag 10:30 bis 17:40 Uhr.