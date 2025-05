Lamborghini-Duo von Engstler Motorsport herabgestuft

Nach einem Antrag des Liqui Moly Team Engster wird der Lamborghini Huracán GT3 von Jonas Karklys und Emil Gjerdrum in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison in die Pro-Am-Klasse herabgestuft.

Klassenwechsel des Engstler Motorsport Lamborghini Huracán GT3 von Jonas Karklys und Emil Gjerdrum vor dem ersten Wertungslauf der 2025er Saison auf dem Lausitzring.

Das GT Komitee bestätigte einen Antrag des Teams zur Herabstufung aus dem Silver Cup in die Pro-Am-Klasse. Da der Wechsel vor dem ersten Wertungslauf der Saison erfolgt, ist der Lamborghini in der Klasse punktefähig und kämpft auch um den Titel in der Klasse.

Das Reglement im ADAC GT Masters erlaubt, dass Fahrzeuge in eine niedrigere Klasse herabgestuft werden dürfen, wenn mindestens ein Fahrer des betreffenden Fahrzeugs die Voraussetzungen für eine andere FIA-Kategorisierung erfüllt. Sollte der Zeitpunkt der Umstufung nach dem ersten Saisonrennen sein, sind beide Fahrer sowie das betreffende Fahrzeug nicht mehr punktberechtigt in der Meisterschaft.

Der Vorteil für den Start in der Pro-Am-Klasse ist die geringere Mindeststandzeit bei den Pflichtboxenstopps verglichen zum Silver Cup. Zudem können die Piloten in der Klasse um Topplatzierungen kämpfen.

Somit starten nun zwei Fahrzeuge in der kompletten Saison des ADAC GT Masters in der Pro-Am-Klasse, neben dem Engstler Lamborghini auch der Fach Auto Tech Porsche von Alexander Fach Jr. und Alexander Schwarzer. Ein Großteil des Feldes tritt mit zwei talentierten Nachwuchspiloten im Silver Cup an.