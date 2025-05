Ford Mustang GT3 dominiert Trainingsfreitag

Der spektakuläre Ford Mustang GT3 dominiert bei seinem Debüt im ADAC GT Masters den Trainingsfreitag. Ford Junior-Pilot Finn Wiebelhaus fuhr die schnellste Runde des Tages in dem V8-Boliden.

Starker Einstand für den neuen Ford Mustang GT3 des Haupt Racing Teams. Der 19-jkährige Finn Wiebelhaus setzte mit 1:20.348 Minuten die Freitags-Bestzeit zum Auftakt in die ADAC GT Masters Saison 2025 auf dem Lausitzring. «Wir lernen noch jeden Tag etwas Neues über das Auto. Heute Morgen waren die Gripverhältnisse auf der Strecke sehr gut und auch meine Runde war in Ordnung. Das gibt mir ein gutes Gefühl für morgen», sagte Wiebelhaus, der sich sein Auto mit Salman Owega (19/Köln) teilt.

Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Strecke, musste das erste Training unterbrochen und nach einer längeren Unterbrechung fortgesetzt werden. Ausgelöst wurden die Schäden an der Strecke durch die LKW in der Truck EM. An die Bestzeit des HRT-Piloten war aber kein Herankommen mehr - weder nach Wiederaufnahme der Session noch im verkürzten zweiten Training.

Die zweitschnellste Runde des Tages drehte Leo Pichler (23/AT/razoon – more than racing). Der Österreicher fuhr in seinem Porsche 911 GT3 R eine Zeit von 1:20.501 Minuten. «Der Tag lief wirklich sehr gut. Wir sind zwei Qualifying-Simulationen und einen Longrun gefahren. Wir haben das richtige Setup für das Wochenende gefunden und ich freue mich, wenn es jetzt endlich richtig losgeht», erklärte Pichler, der zusammen mit Simon Birch (18/DNK) fährt. «Ich finde es super, dass wir jetzt so viele Endurance-Rennen fahren, das macht die Meisterschaft noch spannender.»

Die Top-3 wurden von Tim Zimmermann (28/Langenargen) und Leyton Fourie (19/Südafrika/beide FK Performance Motorsport) abgerundet. Die beiden Piloten im BMW M4 GT3 Evo fuhren in beiden Trainings unter die besten Drei. Platz vier erzielte Julian Hanses (27/Hilden/FK Performance Motorsport) in einem weiteren BMW. Die Top-5 komplettierte Niklas Kalus (19/Duisburg/Haupt Racing Team), der mit 1:20.834 Minuten die Bestzeit des Nachmittags setzte.

Am Samstagmorgen starten die Piloten der GT3-Nachwuchsliga des ADAC um 8:30 Uhr in ihr erstes Qualifying der Saison. Hier entscheidet sich, wer im ersten Meisterschaftslauf um 14:10 Uhr von der Pole-Position ins Rennen geht. Die Fahrer, die das Zeittraining am Samstag bestreiten, fahren im 80-minütigen Endurance-Rennen den ersten und dritten Stint. Ihre Teamkollegen übernehmen nach dem ersten Boxenstopp. Das Qualifying sowie das Rennen werden live auf dem ADAC Motorsportkanal unter youtube.com/@ADACMotorsports in deutscher und englischer Sprache übertragen. Fans können den ersten Saisonlauf ebenfalls bei Joyn oder ServusTV ON streamen oder on Demand später ansehen.

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Training 1:

1. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

2. Leo Pichler/Simon Birch – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

3. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

4. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

5. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

6. Finn Zulauf/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

7. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

8. Nico Hantke/Denis Bulatov – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

9. Max Reis/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

10. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Training 2:

1. Max Reis/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

2. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

3. Alexander Fach Jr./Alexander Schwarzer – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

4. Leo Pichler/Simon Birch – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

5. Nico Hantke/Denis Bulatov – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

6. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

7. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

8. Emil Gjerdrum/Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

9. Alain Valente/Carrie Schreiner – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3

10. Finn Zulauf/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3