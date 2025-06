Viele Highlights für Fans bei 24h Nürburgring

Am kommenden Wochenende steigt vor rund 240.000 Zuschauern die große Motorsportparty am Nürburgring. Für die zahlreichen Zuschauern plant die Organisation viele Highlights und Attraktionen.

Wenn es zu den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring geht, dann ist das für viele Besucher die Reise zum sprichwörtlichen Himmel in der (grünen) Hölle: Eine Woche lang ist die Rennstrecke fest im Hand der PS-Enthusiasten, die aus den meist so beschaulichen Wäldern ein gigantisches Campingareal machen. 240.000 Besucher wurden während der vier Festivaltage im vergangenen Jahr gezählt, von denen viele traditionell mit viel Eigenleistung ihre Camping-„Claims“ zum kleinen Fan-Paradies machen. Die Besucher können sich aber auch auf viele Angebote freuen, die den Besuch verschönern – von der Fahrt im Riesenrad, das Titelsponsor RAVENOL im Fahrerlager aufbauen lässt, bis zur Drift-Show am Freitagabend in der Müllenbachschleife. Natürlich gibt es auch viele Gelegenheiten, den Protagonisten höchstselbst zu begegnen: Autogrammstunden, Talkrunden und Pitwalk gehören zu den festen Institutionen. Wer nichts verpassen möchte und zusätzlich wichtige Besucherinfos erhalten möchte, sollte den neuen WhatsApp-Fan-Kanal abonnieren, in dem die Organisatoren auch zur Verkehrslage und der Campingplatzauslastung informieren. Infos und Link dazu sowie den ausführlichen Fan-Zeitplan gibt es ab sofort unter www.24h-rennen.de/fan-zeitplan.

Die offiziellen Fan-Angebote konzentrieren sich wie immer rund um Start/Ziel. Auf keinen Fall versäumen sollten Fans den Bummel über die Fan-Meile auf dem ring°boulevard. Dort sind viele Unternehmen und Partner präsent, die zur Fahrt im Racing-Seat einladen, über ihre Leistungen informieren, spannende Fahrzeuge ausstellen und eine ganze Reihe von Attraktionen bieten. Am Freitagnachmittag um 15:30 Uhr ist hier sogar eine Auto-Weltpremiere mitzuerleben, denn Volkswagen stellt hier am Nürburgring das brandneue Jubiläumsmodell vor – den VW Golf GTI Edition 50!

Natürlich sollte man auch den Spaziergang durch das Fahrerlager auf keinen Fall versäumen. Hier sind die Teams, Reifenlieferanten und ihre Servicecrews am Werk, hier begegnet man immer mal wieder einem Rennfahrer, einem Teamchef und anderen spannenden Teilnehmern am Mega-Event. Hier gibt es aber auch zwei wichtige Zonen, die sich besonders an die Fans richten: Auf dem Helipad (neben dem Medical-Center) ist im Schatten des RAVENOL-Riesenrads eine Cateringmeile mit zahlreichen Angeboten eingerichtet. Zum Verweilen laden eine Ruhezone mit Sitzgelegenheiten und die große Videowand ein. Mercedes-AMG betreibt hier seine Fanbase mit vielen Angeboten und Monster Energy richtet sogar eine eigene Aktionsfläche ein, auf der es Drift-Vorführungen gibt. Für Musik sorgt der DJ von Monster. Ganz nebenbei kann man hier am Freitag und Samstag noch etwas hoch Sinnvolles tun und sich bei der Typisierungsaktion der DKMS kostenlos als Stammzellspender anmelden! Nebenan auf der „Multifläche“ gibt es weitere Industriepartner, Hersteller und Renndienste zu entdecken. Der Weg dorthin lohnt sich auch, weil sich gleich danach die Fahrerlager-Zone der 24h Classic in der Mercedes-AMG-Arena anschließt, wo die tollen historischen Fahrzeuge aus der Nähe bestaunt werden können. Zu Beginn des Fahrerlagers, gegenüber von Tankstelle und Technischer Abnahme ist außerdem die so genannte „Hospi-Zone“ zu finden. Hier sind einige größere Partner untergebracht und mehrere Automobil-Hersteller zeigen interessante Fahrzeuge.

Ab Donnerstag ist ein Shuttledienst für Besucher im Einsatz, der regelmäßig die wichtigsten Zuschauerbereiche an der Nordschleife mit dem Grand-Prix-Kurs verbindet. Einer der Busse verkehrt bereits mittwochs von den Zuschauerbereichen Pflanzgarten und Brünnchen in etwa halbstündlich nach Adenau und zurück. Und natürlich ist die Rennstadt am Ring während aller Eventtage einen Besuch wert. Der REWE von Melanie Koch am Ortseingang gehört zu den wichtigsten Versorgungspunkten für Fans und hat während der Rennwoche extralange Öffnungszeiten und viele Super-Angebote und Aktionen für Besucher.

Ab Montagmorgen um 8:00 Uhr werden die Bedarfscampingplätze rund um die Nordschleife für die Besucher freigegeben, und ab dann ergießt sich ein Strom von Fans in die Eifel. Wer so früh vor Ort ist, der kann ab Dienstag im Fahrerlager vorbeischauen, denn dort läuft ab dem Mittag schon die technische Abnahme der Wettbewerbsfahrzeuge. Am Mittwoch bildet dann der Adenauer Racing Day im Ortskern der Rennstadt am Ring den Auftakt zum offiziellen Programm. Ab 16:00 Uhr gibt es viele Infos, Begegnungen und Autogrammmöglichkeiten mit den Aktiven und ihren Fahrzeugen. Ein Highlight wird Rennfahrer Christopher Haase sich selbst bereiten. Der pilotiert bekanntlich mit Luca Ludwig den #1 Audi R8 LMS GT3 evo II von Scherer Sport PHX, der im vergangenen Jahr die 24h Nürburgring gewann. Allerdings kommt er nach Adenau mit einem seltenen Mercedes-Benz 190 16V, den er von Klaus Ludwig unterschreiben lassen möchte. Denn der berühmte Vater von Haases Teampartner steuert den Racing Day mit einem der beiden neuaufgelegten HWA-Evos, die die Fans in Adenau bestaunen können und die während der restlichen Zeit im Fahrerlager zu sehen sein werden. Auch Rennfahrer Vincent Kolb hat besondere automobile Mitbringsel dabei: Er zeigt in Adenau zwei Audi R8 LMS aus seiner Sammlung, die beide Siege bei den 24h einfuhren. Sie werden am Wochenende im ring°boulevard ausgestellt.

Donnerstagmorgen übernimmt die Leistungsprüfung der RCN ab 8:15 Uhr den Weckdienst an der Nordschleife, und ab dann gibt es auf der Rennstrecke eigentlich durchgehend Action. Die ersten beiden Qualifyings für die 24h am Mittag und am Abend sind natürlich Pflichtprogramm, und besonders beim Abendtraining bis 23:30 Uhr gibt es erstmals so richtiges „Endurance Feeling“.

Am Freitagmittag ist es das Top-Qualifying, das den sportlichen Höhepunkt des Tages markiert, bevor es dann im dritten Qualifying am Nachmittag final vor allem um die Startpositionen in den 20 Rennklassen des Starterfelds geht. Wenn alle 24h-Teams ihren Startplatz kennen und sich Piloten und Teams mit den letzten Handgriffen auf den Start des großen Rennens am Samstag vorbereiten, kommt die große Stunde der Fans. Den Auftakt machen ausgewählte Drift-Artists von Falken und Monster, die um 18:00 Uhr zur Extrarunde auf die Nordschleife einbiegen und dort an den Haupt-Zuschauerpunkten ihre Künste zeigen. Ihr Weg führt von dort aus geradewegs in die Müllenbachschleife, wo ab 19:30 Uhr die Falken-Drift-Show steigt. Parallel zu dieser PS-Party öffnet sich an Start/Ziel das Tor zur Boxengasse, und die Fans sind zum Trackwalk und Pitwalk eingeladen. Bei der großen Autogrammstunde warten die Fahrer vor jeder Box auf die Fans und freuen sich auf die zahllosen Autogramm- und Selfie-Wünsche. Ein letztes, freundschaftliches Luftholen vor dem großen Tag!

Ab Samstag, 16:00 Uhr gibt es nur noch eines: Die 24h Nürburgring und die Frage, wer sich beim Marathon wie schlägt. Die Zeit bis dahin wird allerdings nicht langweilig: Am Vormittag sorgt die ADAC 24h-Classic mit 210 Startern für beste Unterhaltung, und nach Lauf 3 der Tourenwagen-Legenden beginnt dann der traditionelle Countdown vor dem Start. Korsos auf der Nordschleife, die Verleihung des Glickenhaus-Pokals an den Pole-Setter und schließlich die Einführungsrunde läuten dann endlich den Start der 24h ein.