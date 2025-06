BMW-Doppelsieg im ADAC GT Masters in Zandvoort

BMW-Show im zweiten ADAC GT Masters-Rennen in Zandvoort. Tim Zimmermann und Leyton Fourie gewinnen das Rennen im FK Performance Motorsport BMW. Doppelsieg des Teams aus Bremen.

Erster Saisonsieg für BMW im ADAC GT Masters! Tim Zimmermann und Leyton Fourie fahren im BMW M4 GT3 von FK Performance Motorsport zum Sieg im zweiten Rennen des ADAC GT Masters in Zandvoort. Vom fünften Startplatz fährt das Duo zum Sieg.

Julian Hanses und Eduardo Coseteng belegen den zweiten Rang, somit feiert FK Performance Motorsport einen Doppelsieg. Nur 0,282 Sekunden trennten die beiden FK Performance BMW nach einer Rennstunde.

Emil Gjerdrum und Jonas Karklys belegen im Engstler Lamborghini die dritte Position - das Duo gewinnt somit den Pro-Am-Cup im zweiten Rennen auf der Dünenachterbahn.

Direkt am Start wurde es chaotisch, als Finn Wiebelhaus im Haupt Racing Team Ford mit technischen Problemen nicht beschleunigen konnte und einige Piloten wilde Ausweichmanöver absolvieren mussten, um Kollisionen zu verhindern.

Im Verlauf der ersten Runden setzte Regen auf dem Traditionskurs in den Niederlanden ein und sorgte für rutschige Bedingungen auf der Strecke in der Nähe von Amsterdam. Doch die Fahrer aus dem ADAC GT Masters kamen mit dem rutschigen Asphaltband gut klar und es ging ohne große Ausrutscher vonstatten.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Rennen 2 (Top 10):

1. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

2. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

3. Emil Gjerdrum/Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler by GRT – Lamborghini Huracán GT3

4. Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

5. Max Reis/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

6. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

7. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

8. Denis Bulatov/Nico Hantke – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

9. Jonathan Cecotto/Dennis Fetzer – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

10. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R