Deutsches BMW-Topteam FK Performance plant Einstieg

FK Performance Motorsport arbeitet an einem Einstieg in die GT World Challenge Europe 2026. Der Rennstall ist seit 2023 erfolgreich im ADAC GT Masters unterwegs und möchte sich nun internationaler aufstellen.

In den vergangenen Jahren machte sich FK Performance Motorsport einen Namen im deutschen GT3-Sport. Nachdem das Team aus Bremen 2023 in das ADAC GT Masters einstieg, folgten bereits schnell erste Erfolge. Nach dem ersten Rennsieg 2023 fuhr der norddeutsche Rennstall 2024 zur Vizemeisterschaft in der traditionsreichen Rennserie.

Zuletzt konnte das Team im niederländischen Zandvoort am vergangenen Wochenende einen vielumjubelten Doppelsieg einfahren.

2026 möchte nun der Rennstall einen Gang hochschalten und plant erstmals ein internationales GT3-Programm. FK Performance Motorsport arbeitet derzeit mit Hochdruck an einem Programm in der GT World Challenge Europe powered by AWS. Die SRO-Meisterschaft gilt als eine der weltweit größten und wichtigsten GT-Serien. Zudem ist der Rennstall auch weiterhin interessiert, die Programme auf der reichweitenstarken DTM-Plattform fortzusetzen.

Die GT World Challenge Europe powered by AWS ist in einen Endurance Cup und einen Sprint Cup eingeteilt. Beide Cups umfassen je fünf Veranstaltungen. In den Endurance Cup-Rennen absolvieren die Teilnehmer vier Rennen über je drei oder sechs Stunden. Zudem zählen mit den CrowdStrike 24 Hours of Spa das weltgrößte GT-Rennen zum Rennkalender, bei denen in diesem Jahr 76 Boliden an den Start gehen. Im Sprint Cup werden pro Rennwochenende je zwei einstündige Rennen absolviert.

«Seit unserem GT3-Einstieg war es immer ein Ziel, auf internationaler Ebene um Platzierungen zu kämpfen. Die GT World Challenge Europe ist eine der Königsklassen des GT-Sports umfasst großartige Teilnehmerfelder und fährt an tollen Orten. Mit dem 24h-Rennen in Spa ist zudem das weltweit größte GT3-Rennen Teil der Meisterschaft. Unser Ziel ist es, dass wir im kommenden Jahr mit einem starken Aufgebot in der Rennserie antreten werden und uns bestmöglich auf dieser bedeutenden Bühne verkaufen können», so die beiden Teameigner Fabian Finck und Martin Kaemena.

Derzeit sucht der Rennstall – welcher 2024 von BMW als bestes europäisches Kundenteam ausgezeichnet wurde – noch schnelle Piloten für das Programm in der europäischen Toprennserie. Für interessierte Piloten bietet das familiäre, aber professionelle Team die Zusammenarbeit mit erfahrenen Renningenieuren, eine professionelle Außendarstellung eine eigene Hospitality für Gäste, Sponsoren und Kunden an. Mit den Erfahrungen und Erfolgen aus dem ADAC GT Masters möchte das Team zukünftig auch auf der internationalen GT-Bühne eine gewichtige Rolle spielen.

Die GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, welche im Rahmenprogramm ausgefahren wird, ist ebenfalls ein interessantes Betätigungsfeld für FK Performance Motorsport. Regelmäßig gehen hier über 40 Rennfahrzeuge an den Start. Für interessierte Kundenpiloten bietet der Rennstall hier Fahrerplätze an. Im GT4-Segment konnte das Team ebenfalls viele Erfolge einfahren. Ben Green wurde 2021 in einem BMW des norddeutschen Teams Meister in der DTM Trophy, zudem gewann das Team mehrfach die GT4-Klasse beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring.