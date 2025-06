Das Sonntagsrennen des GT Masters im TV und Stream 08.06.2025 - 08:09 Von Jonas Plümer

© ADAC Feuer frei für den Sonntag des ADAC GT Masters in Zandvoort

Das ADAC GT Masters startet in Zandvoort in das zweite Wochenende. Der Samstag bot bereits ein hochdramatisches Rennen an der Nordseeküste. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das Rennen verfolgen könnt.