ABT Sportsline präsentiert finales Fahreraufgebot

ABT Sportsline hat das finale Fahreraufgebot für fas 24h-Rennen auf dem Nürburgring präsentiert. Einsatz von zwei Lamborghini Huracán GT3 EVO2. Ein Fahrzeug startet im traditionellen und kompletten Red Bull-Design.

Die Vorbereitungen auf der Strecke sind mit der Teilnahme an zwei NLS-Wochenenden sowie den offiziellen 24h Qualifiers abgeschlossen, jetzt stehen die finalen Teams der Fahrer für die beiden Lamborghini Huracán GT3 EVO2 fest: Mirko Bortolotti (Italien), Jordan Pepper (Südafrika) und Dani Juncadella (Spanien) pilotieren die Startnummer 27, während sich Christian Engelhart (Deutschland), Luca Engstler (Deutschland) und Marco Mapelli (Italien) am Steuer der Startnummer 28 abwechseln.

«Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet, um Routinen und Abläufe zu trainieren und jedem Fahrer, Ingenieur und Mechaniker die Möglichkeit zu geben, sich noch besser einzuspielen», sagt ABT Motorsportdirektor Martin Tomczyk. «Natürlich hält ein 24-Stunden-Rennen – und dann auch noch auf der Nordschleife – immer noch Überraschungen parat. Aber mit unseren zwei starken Fahrerteams, die sowohl menschlich als auch im Cockpit super zusammenpassen, bin ich zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen dieses besonderen Rennens gemeinsam meistern werden.»

Für die Fans hat ABT eine besondere Überraschung, die Zuschauer schon während der Qualifiers Ende Mai entdeckt haben: Die beiden Lamborghini sind in unterschiedlichen Designs beklebt. «2023 waren die Fans von unserem schwarzen Lamborghini begeistert und im Vorjahr war das dunkelblaue Red-Bull-Auto sofort einer der Publikumslieblinge – jetzt bringen wir beide Designs zusammen auf die Strecke», sagt Tomczyk. Während die Startnummer 27 im fast identischen Design wie 2024 und damit ganz im Zeichen des Bullen startet, ist die Startnummer 28 komplett in Schwarz gehalten.

ABT Sportmarketingchef Harry Unflath ist es gelungen, eine ganze Reihe hochkarätiger und meist langjähriger Partner zu gewinnen. Wie im Vorjahr wird Red Bull den Auftritt an der Rennstrecke prägen – und das nicht nur mit dem Fahrzeugdesign und dem Teamnamen der #27 (Red Bull Team ABT), sondern auch mit zahlreichen Hospitality- und Marketingaktivitäten im Fahrerlager und rund um die Strecke. Auch die Schaeffler Gruppe, SÜDPACK, H&R, SONAX, MAHA, Müller und die MR Group sind als große Partner mit an Bord. Lamborghini Singen, AlphaTauri und Ravenol sind weitere Namen in der Partner- und Sponsorenfamilie. «Wir sind stolz darauf, dass so viele unserer langjährigen Partner, aber auch neue Unternehmen uns beim Abenteuer auf der Nordschleife begleiten», sagt Unflath. «Ich finde, beide Autos sehen live auf der Strecke, auf Fotos und im Fernsehen einfach großartig aus.»

Für Hans-Jürgen Abt hat der Eifel-Klassiker einen besonders hohen Stellenwert. «Seit unserem Debüt vor über 25 Jahren haben wir hier schon so viele emotionale Momente erlebt – nur ein Sieg, der fehlt uns immer noch“, sagt der CEO der ABT Gruppe. „Ich wünsche mir, dass wir unseren Fans mit dem starken Paket auf und neben der Strecke in diesem Jahr sehr viel Freude bereiten.»

Die Rennwoche am Nürburgring beginnt traditionell am Mittwochnachmittag (18. Juni) mit dem Adenauer Racing Day. Für ABT werden alle sechs Fahrer sowie der Lamborghini mit der Startnummer 27 in der Innenstadt dabei sein, um sich gemeinsam mit den Fans in Stimmung für den Langstreckenklassiker zu bringen. Am Donnerstag um 13 Uhr gehen die Autos dann zum ersten Mal zum Qualifying auf die Strecke.