12 Hockenheim: GTX-Pole und Rang zwei für KTM X-Bow 24.05.2021 - 06:58 Von Oliver Müller

24H Endurance Series © Petr Frýba/Creventic Schönes Rennauto: Der KTM X-Bow GTX auf dem Hockenheimring

Beim neuen 12h Rennen auf der Strecke in Hockenheim waren auch zwei der spektakulären KTM X-Bow GTX am Start. Das Rennen lief nicht wie gewünscht. Dennoch gab es am Ende eine starke Platzierung auf dem Klassen-Podium.