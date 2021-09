24h Barcelona: Porsche geht in Führung in die Nacht

Der Porsche 911 GT3 R von Herberth Motorsport macht bei den 24h von Barcelona die Pace an der Spitze des Feldes. In der GTX-Klasse liegt der KTM X-Bow GTX rund um Miguel Oliveira knapp vorne.

An diesem Wochenende absolviert die 24h Series der niederländischen Agentur Creventic das 24h Rennen von Barcelona. Insgesamt 32 Fahrzeuge haben den Lauf in Angriff genommen. Nach rund sieben Stunden hat der Porsche 911 GT3 R von Herberth Motorsport die Führung inne. Das Fahrzeug von Daniel Allemann, Ralf Bohn, Alfred Renauer und Robert Renauer hatte das Rennen nach der Bestzeit in der Qualifikation schon von der Pole-Position aus begonnen. Mit nur wenigen Sekunden Rückstand liegt der Ferrari 488 GT3 von WTM powered by Phoenix mit Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach, Daniel Keilwitz und Hendrik Stil auf Platz zwei.

Die Geschichte des Events ist aber der Auftritt von MotoGP-Pilot Miguel Oliveira. Der Portugiese startet in einem KTM X-Bow GTX. Auf dem 'Circuit de Barcelona-Catalunya' konnte Oliveira schon im Juni mächtig jubeln, als er knapp den MotoGP-Lauf für sich entschied.

Insgesamt scheint dem 26-Jährigen die Strecke in Montmeló richtig gut zu liegen, denn auch beim 24h Autorennen zeigt er eine starke Leistung. Nach rund sieben Rennstunden hat sein KTM X-Bow GTX die Klassenführung inne. Oliveira teilt sich das bis zu 530 PS starke Fahrzeug aus Österreich mit Reinhard Kofler, Peter Kox und Ferdinand Stuck.

Der X-Bow befindet sich in der Gesamtwertung derzeit auf Platz zehn hinter neun GT3-Boliden. Die Rundenzeiten der GT3 sind ungefähr drei Sekunden schneller als in der GTX-Klasse und somit ergibt sich ein Rückstand von acht Runden auf die Spitze.

In der GTX-Kategorie kämpft das Fahrzeug rund um Oliveira mit einem Porsche 911 GT3 Cup aus den Niederlanden um die Führung. In der Klasse fahren noch drei weitere KTM mit, die auf den Positionen drei, vier und fünf liegen - aber schon mehrere Runden an Rückstand aufweisen.

Auch der neue Audi R8 LMS GT3 evo II ist in Barcelona am Start. Das Fahrzeug absolviert einen Testeinsatz bevor es zur kommenden Saison in Kundenhände geht. Mit zwei Runden Rückstand fährt der Bolide, der von Nathanael Berthon, Christer Jöns, Martin Lechmann und Patric Niederhauser gesteuert wird, aktuell auf Platz sieben.

Die 24h von Barcelona werden auf dem YouTube-Kanal der 24h Series im Internet übertragen.