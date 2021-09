Audi R8 LMS GT3 evo II gibt Debüt bei 24h Barcelona

Der neue Rennwagen von Audi soll bei den anstehenden 24h von Barcelona erstmals im Wettbewerb unterwegs sein. Beim Rennen ist auch Motorrad-Pilot Miguel Oliveira in einem KTM X-Bow GTX am Start.

Am kommenden Wochenende (3. bis 5. September 2021) gastiert die 24h Series auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Dabei soll es zu einem ganz besonderen Debüt kommen. Denn in der Entrylist für das Rennen steht nun auch der Audi R8 LMS GT3 evo II. Dieser wird von Car Collection Motorsport eingesetzt und startet in der Klasse P4 – also nicht in der GT3-Kategorie. Diesbezüglich spielt sicherlich der Homologationstermin des Fahrzeuges eine Rolle.

Am Steuer des neuen Boliden teilen sich in Barcelona Nathanael Berthon, Christer Jöns, Martin Lechmann und der 2019er ADAC GT Masters-Champion Patric Niederhauser die Arbeit. Der Audi R8 LMS GT3 evo II befindet sich gerade in der letzten Phase der Entwicklung. Das Fahrzeug soll ab 2022 in Kundenhänden im internationalen GT3-Sport unterwegs sein.

Wie der noch aktuelle GT3-Audi verfügt auch der neue evo II über einen V10-Saugmotor mit 5.2 Litern Hubraum, der je nach BoP (Balance of Performance) bis zu 430 kW (585 PS) an Leistung bringt. Die Optimierungen beziehen sich hauptsächlich auf fünf Bereiche: Aerodynamik, Motorcharakteristik, Klimatisierung, Fahrwerk und Traktionskontrolle.

Insgesamt ist das Feld in Barcelona-Catalunya recht gut besetzt. In der GT3-Klasse sind zehn Fahrzeuge gelistet: Zwei Audi R8 LMS GT3, drei Ferrari (zwei 488 und ein alter 458), zwei Mercedes-AMG GT3 und drei Porsche 911 GT3 R. Die 24h Series ist vom Grundsatz her eher auf Breitensport ausgerichtet. Vollständig mit Profis besetzte Fahrzeuge sind dort nicht zu finden.

Ein weiteres Schmankerl für das Event am Wochenende ist der Auftritt von Miguel Oliveira. (Er ist tatsächlich als Am-Pilot gelistet). Der Portugiese ist aus der MotoGP bekannt und dort mit einer KTM unterwegs. Auch auf vier Rädern bleibt er dem Hersteller aus Österreich treu. Oliveira fährt einen KTM X-Bow GTX von True Racing. Seine Teamkollegen sind Reinhard Kofler, Ferdinand Stuck und Peter Kox.

Insgesamt sind sogar vier KTM X-Bow GTX am Start. In einem weiteren Fahrzeug von True Racing sitzt unter anderem KTM-Vorstand Hubert Trunkenpolz. Auch RTR projects aus Tschechien und Reiter Engineering aus Deutschland bieten einen X-Bow GTX auf. Das spektakuläre Fahrzeug wird von einem 2.5 Liter Fünfzylinder-Turbomotor von Audi angetrieben und leistet bis zu 530 PS.