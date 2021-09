24h Barcelona: Starker Doppelsieg für Porsche 911 GT3 05.09.2021 - 12:43 Von Oliver Müller

© Creventic/Petr Fryba Sieger der 24h Barcelona: Der Porsche 911 GT3 R von Herberth Motorsport

Herberth Motorsport hat in souveräner Weise die 24h von Barcelona für sich entschieden. Auch in der GTX-Klasse gab es einen Doppelsieg. Dieser ging an den KTM X-Bow GTX. Auch Motorrad-Star Miguel Oliveira auf dem Podium.