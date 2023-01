24h Dubai: BMW rund um Rossi fährt von Platz acht los

Valentino Rossi ist neuer BMW-Werksfahrer und an diesem Wochenende beim 24h Rennen in Dubai unterwegs. Die Qualifikation lief für den Superstar noch nicht nach Plan. Das Rennen kann im Livestream verfolgt werden.

Die MotoGP befindet sich derzeit inmitten der Winterpause. Doch auf Motorsport muss an diesem Wochenende dennoch nicht verzichtet werden. Denn Valentino Rossi gibt wieder einmal im Rennauto Vollgas. Der neunmalige Motorrad-Weltmeister bestreitet erstmals überhaupt das 24-Stunden-Rennen in Dubai. Dort teilt er sich einen BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) mit Maxime Martin aus Belgien, dem Deutschen Max Hesse, Sean Gelael aus Indonesien und dem Briten Timothy Whale.

Die Qualifikation wurde bereits absolviert. Diese ist in Dubai seit diesem Jahr in vier Abschnitte unterteilt, die jeweils von einem Piloten pro Auto absolviert wurden. Am Ende wurde aus den jeweiligen Bestzeiten ein Durchschnitt gebildet, der zur Erstellung der Startaufstellung dient. Rossis vom belgischen Team WRT eingesetzter BMW hatte nach den vier Sessions eine kombinierte Zeit von 2:00,840 Minuten zu Buche stehen. Mit einem Rückstand von 1,049 Sekunden bedeutete dies letztendlich Rang acht.

«Il Dottore» bestritt den zweiten der vier Quali-Abschnitte. Dabei schaffte er eine persönliche Bestzeit von 2:01,045 Minuten. In seiner Session kam er damit aber nicht über Rang 13 hinaus. «Ich hätte es besser gekonnt», bewertete Rossi seine Performance. «Doch ich hatte Probleme mit dem Verkehr und auch mit einer roten Flagge. Aber das war für alle dasselbe.»

Der M4 GT3 ist für Rossi zudem auch noch recht neu. 2022 war der Superstar noch in einem Audi R8 LMS GT3 unterwegs. «Die Autos sind sehr unterschiedlich. Insbesondere in Bezug auf den Motor - der BMW hat einen Turbo und der Audi nicht. Somit muss man natürlich anders fahren», vergleicht Rossi, der 2023 zusätzlich auch zum BMW-Werksfahrer ernannt wurde.

Mit Startplatz acht ist der M4 GT3 rund um Rossi der zweitbeste BMW im Feld. Die Pole-Position ging an einen Mercedes-AMG GT3. Wer sich die Action auf dem heimischen Bildschirm anschauen möchte, hat natürlich die Möglichkeit dazu. Der offizielle Livestream wird auf dem YouTube-Kanal von Serien-Organisator Creventic angeboten. Dieser trägt den Namen 24H Series und ist somit leicht zu finden. Rennstart ist am heutigen Samstag (14. Januar 2023) gegen 12:00 Uhr MEZ.