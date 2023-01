24h Daytona: Nun also doch 61 Fahrzeuge mit dabei

Die amerikanische IMSA-Serie hat das Feld für die 2023er Ausgabe der 24 Stunden von Daytona auf 61 Autos vergrößert. Neu hinzugekommen ist der Mercedes-AMG GT3 von SunEnergy1 Racing.

Am Wochenende des 28./29. Januar startet die IMSA-Serie in die Saison 2023. Auftakt im amerikanischen Championat sind traditionsgemäß die 24h von Daytona. Die IMSA hatte für den Klassiker in Florida bereits eine Startliste herausgegeben. Diese bestand aus 60 Fahrzeugen. Nun kam noch ein 61. Bolide hinzu. Dabei handelt es sich um den Mercedes-AMG GT3 von SunEnergy1 Racing, der in der GTD-Klasse auflaufen wird.

«61 Autos für die 61. Auflage der Rolex 24 At Daytona zu haben, scheint nur natürlich zu sein», meint IMSA-Präsident John Doonan. «Nachdem wir letzten Monat eine Kapazität von 60 Autos für das Feld angekündigt hatten - und wissend, dass wir mehr als 70 Anfragen erhalten hatten - hat sich unser IMSA-Team entschieden, dass wir einen weiteren Entry unterbringen können.»

Wie bereits angesprochen, bestand das Feld in Daytona 2022 aus 61 Fahrzeugen. Die IMSA hatte das Feld für 2023 zunächst aber auf maximal 60 Auto verkleinert, da die neuen LMDh-Boliden, die auch über ein Hybridsystem verfügen, im Paddock mehr Platz brauchen würden. Wie es scheint, wird nun aber doch enger zusammengerückt, was den Platz für den Mercedes-AMG GT3 von SunEnergy1 Racing frei machte.

Die LMDh markieren in der IMSA 2023 bekanntlich die Spitze des Feldes. Sie treten in der GTP-Klasse an (nochmals zur Erinnerung: LMDh ist die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie, GTP heißt die große Klasse in der IMSA - in der WEC wird die große Klasse Hypercar genannt, dort fahren dann auch die LMH-Fahrzeuge mit). In Daytona sind neun LMDh-Fahrzeuge mit dabei. Das sind jeweils zwei von BMW, Porsche und Acura. Cadillac entsendet sogar drei Boliden.

Sollten alle LMDh während der Renndistanz ins Straucheln kommen, könnten 2023 vielleicht sogar die LMP2 um den Gesamtsieg mitfahren. Hier sind zehn Oreca 07 eingeschrieben. Die LMP3 besteht aus neun Entries. Diese teilen sich auf fünf Ligier JS P320 und vier Duqueine D08 auf.

Auch die beiden GTD-Klassen sind 2023 in Daytona stark besetzt: In der GTD PRO starten acht Autos: Eine Corvette, ein Porsche, ein Lexus, ein Ferrari, ein Lamborghini, zwei Aston Martin und ein Mercedes-AMG. In der GTD sind nun also 25 Autos angemeldet. An dieser Stelle ist die vorläufige Entrylist hinterlegt.