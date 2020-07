Lukas Tulovic in Portimao: «Ich fühle mich wohl»

Für Kiefer Racing und Lukas Tulovic steht in Portugal heute das Qualifying für die zweite Runde der Moto2-EM 2020 an. Die Vorzeichen seien gut, berichtete der 20-Jährige nach einer Steigerung im freien Training.

Lukas Tulovic freute sich über eine deutliche Verbesserung in den letzten freien Trainings-Sessions in Portimao, ehe am heutigen Sonntag das Qualifying und erst am Montag das Rennen auf dem Programm steht.

«Am Freitagabend hat sich mein Crew-Chief Toni nochmal hingesetzt, am PC alle Daten angeschaut und das Set-up für mich rausgearbeitet. Das hat am Samstag deutlich besser funktioniert, ich fühle mich wohl auf dem Motorrad und das hat man auch gemerkt», berichtete der 20-Jährige aus Eberbach. «Ich konnte mich im ersten Training direkt um eine Sekunde verbessern und im zweiten Training haben wir dann nochmal zwei bis drei Zehntel gefunden – und das mit gebrauchten Reifen.»

Die Zwischenbilanz fiel dementsprechend positiv aus: «Ich bin wirklich sehr zufrieden, wir haben einen guten Sprung gemacht und sind jetzt mit dem dritten Platz im zweiten freien Training gut aufgestellt für das Qualifying», versicherte der Kalex-Pilot aus dem Kiefer Racing Team. «Dann gilt’s wieder Daumen zu drücken für eine gute Startposition für den Rennmontag», lautete seine abschließende Botschaft an die Fans.

Das Qualifying 1 der Moto2-EM beginnt um 12.15 Uhr, die zweite Quali-Session folgt um 15.20 Uhr. Verfolgt werden kann das Geschehen auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portugal am Sonntag über das Live-Timing.

Portimao, Moto2-EM, FP2:

1. Montella, Speed-up, 1:46,113 min

2. Tuuli, Kalex, 1:46,723

3. Tulovic, Kalex, 1:47,147

4. Cardelus, Kalex, 1:47,362

5. Norrodin, Kalex, 1:47,589

Moto2-EM, FP1:

1. Zaccone, Kalex, 1:46,250 min

2. Tuuli, Kalex, 1:46,874

3. Montella, Speed-up, 1:46,879

4. Tulovic, Kalex, 1:47,395

5. Norrodin, Kalex, 1:47,510