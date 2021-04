Saisonauftakt für Lukas Tulovic und Co.

Lukas Tulovic am Freitag in Estoril

An diesem Wochenende fällt der Startschuss für die FIM CEV-Europameisterschaft im portugiesischen Estoril. Insgesamt sechs deutschsprachige Fahrer gehen in dieser Saison in der spanischen Rennserie auf Punktejagd.

Die spanische CEV-Europameisterschaft der FIM gilt als eines der besten Sprungbretter in die Motorrad-WM. 2020 kamen unter anderem Moto3-Rookie-Sensation Pedro Acosta sowie der Moto3-Junioren-WM-Sieger Izan Guevara aus dieser Schule hervor. An diesem Wochenende startet die spanische Rennserie mit zwei Auftaktrennen im portugiesischen Estoril in ihre Saison.

In diesem Jahr hoffen sechs deutschsprachige Fahrer darauf, ihr Talent auf internationaler Bühne unter Beweis stellen zu können. In der Moto3-Junioren-WM ist der Schweizer Noah Dettwiler als Einzelkämpfer unterwegs. Ähnlich ergeht es Phillip Tonn, der mit dem Liqui Moly Intact SIC Junior Team in seine zweite European Talent Cup-Saison startet.

Tonns Teamchef Dirk Reißmann blickt dem Saisonauftakt erwartungsvoll entgegen: «Phillip braucht noch ein paar Kilometer mit seiner Rennmaschine, um seinen Speed wiederzuerlangen. Doch alles in allem sieht er sehr positiv aus und mit ein wenig mehr Disziplin und Kampfgeist kann er den Sprung unter die ersten Fünf schaffen. Letztendlich muss es das Ziel sein, um sich für einen Platz in der Moto3 Junior-WM zu empfehlen», so Reißmann.

In der Moto2-Kategorie sind gleich vier deutsche Fahrer vertreten. Für das Liqui Moly Intact SIC Junior Team steht Lukas Tulovic am Start, welcher zuletzt 2018 in der spanischen Moto2-Klasse unterwegs war. Der 20-jährige Eberbacher, der 2021 zusätzlich im MotoE-Weltcup unterwegs ist, möchte sich mit dem Titelgewinn erneut für einen WM-Platz empfehlen. Reißmann freut sich über den Neuzugang im Team: «Lukas ist allemal ein Gewinn für unser Team. Er hat viel Erfahrung in dieser Meisterschaft und wir erhoffen uns sehr viel von ihm. Podestplätze sollten in der Regel machbar sein und daher wollen wir mit ihm um den Titel kämpfen», stellte der 44-Jährige klar.

Verstärkung erhält Tulovic aus Sachsen, mit den arnsdorfer Brüdern Kevin und Leon Orgis sowie dem Oelsnitzer Nicolas Czyba starten drei deutsche Piloten in der Klasse Superstock 600, welche gemeinsam mit dem CEV Moto2-Feld auf der Strecke unterwegs ist.

In insgesamt fünf Trainingssitzungen am Donnerstag und Freitag durften sich die Fahrer bereits auf die 4,183 km lange Strecke in Portugal einschießen, bevor am Samstag zwei Zeittrainings über die Startaufstellung für die beiden Rennen am Sonntag entscheiden.

Zeitplan FIM CEV Europameisterschaft Estoril

Samstag, 24. April

11:25 - 12:05 QP1 - ETC Gruppe A

12:15 - 12:55 QP1 - ETC Gruppe B

13:05 - 13:45 QP1 – Moto2

15:20 - 16:00 QP2 - ETC Gruppe A

16:10 - 16:50 QP2 - ETC Gruppe B

17:00 - 17:40 QP2 – Moto2

Sonntag, 25. April

10:00 - 10:15 Warm-Up - ETC

10:25 - 10:40 Warm-Up - Moto2

11:00 Rennen 1 ETC

12:00 Rennen 1 Moto2

15:00 Rennen 2 ETC

16:00 Rennen 2 Moto 2