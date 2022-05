Applaus: Lukas Tulovic gewinnt in Estoril souverän

Lukas Tulovic in Estoril: Erster Sieg in der Europameisterschaft der neuen JuniorGP-Serie

Der 21-jährige Lukas Tulovic behielt beim Auftakt zur Moto2-EM in Estoril im Rahmen der neuen JuniorGP-Rennserie die Nerven und siegte klar vor dem Australier Senna Agius.

Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Intact JuniorGP Team siegte beim Auftakt zur Moto2-Europameisterschaft in Estoril/Portugal klar vor dem Australier Senna Agius. Der Eberbacher war von der Pole Position gestartet und brachte nach 12 Runden und 50,2 km einen Vorsprung von 4,3 Sekunden ins Ziel.

Tulovic, der am 15. Juni seinen 22. Geburtstag feiert, war 2018 beim Jerez-GP bei Kiefer Racing mit 17 Jahren kurzfristig als Ersatz für den verletzten Domi Aegerter eingesprungen und hat in der Moto2-WM bisher nur einmal gepunktet – beim 13. Platz auf der KTM des Kiefer-Teams bei der Dutch-TT in Assen 2019.

Danach konzentrierte sich Tulovic auf die Moto2-EM und den MotoE-Weltcup, in dem er 2021 ein Rennen in Spielberg gewann.

Trotzdem fand er für 2022 kein MotoE-Team mehr, durfte aber letztes Wochenende in Jerez den verletzten Briten Bradley Smith im WithU-GRT-Team vertreten. Er blieb ohne Testfahrten etwas hinter den Erwartungen und sicherte sich die Ränge 10 und 12.

Moto2-EM Ergebnis, 1. Lauf, 12 Runden, 8. Mai 2022

1. Lukas Tulovic (D), Kalex, 16:40,060

2. Senna Agius (AUS), Kalex, + 4,397 sec

3. Alex Escrig (E), Kalex, + 13,634

4. Alex Toledo (E), Kalex, + 15,766

5. Sam Wilford (GB), Kalex, + 19,665

6. Mattia Rato (I), Kalex, + + 19,686