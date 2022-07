Portimão: Lukas Tulovic holt fünfte Pole-Position

Dieses Wochenende gastiert der JuniorGP in Portugal. Auf der spektakulären Rennstrecke von Portimão stehen für die Moto2-EM die Läufe 7 und 8 der laufenden Saison auf dem Plan. Lukas Tulovic holte am Samstag die Pole.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von über 25 Grad und besten Streckenbedingungen ging es für die Moto2-Piloten am Samstag auf dem Autodromo Internacional do Algarve um die Startaufstellung für die beiden Rennen über 17 Runden.

Lukas Tulovic (Kalex) kam in der ersten der beiden Sessions auf eine schnellste Rundenzeit von 1:43,745 Minuten. Damit war er 0,020 Sekunden schneller als sein Verfolger Alex Escrig aus Spanien. Auch Senna Agius, der erste Gegner im Kampf um den EM-Titel, fuhr bis auf 0,071 Sekunden an den Deutschen heran.

In der zweiten Qualifikation am Nachmittag auf der Berg-und-Tal-Bahn gab es in der Spitzengruppe keine Verbesserungen mehr. Damit sicherte sich der Pilot vom Liqui Moly Intact GP Junior Team die fünfte Pole-Position im fünften Rennen in dieser Saison. Tulovic wird am Sonntag versuchen, seine EM-Führung in den beiden Rennen auszubauen. Er führt nach sechs von elf Rennen mit 29 Zählern vor Agius.

Ein ordentliches Ergebnis lieferte am Samstag auch Kevin Orgis ab. Der 22-Jährige landete mit seiner Kalex auf Startplatz 10. Nicolas Czyba und Freddie Heinrich (beide Yamaha R6) kamen auf die Plätze 17 und 22.

Zeitplan JuniorGP Portimão (MESZ):

Sonntag, 17. Juli

12 Uhr – Rennen 1 Moto2 (17 Runden)

13 Uhr – Rennen ETC (15 Runden)

14 Uhr – Rennen Moto3 (16 Runden)

15 Uhr – Rennen 2 Moto2 (17 Runden)

Moto2-EM, Ergebnis Qualifikation (16. Juli):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 1:43,745 min

2. Alex Escrig, Kalex, + 0,020 sec

3. Senna Agius, Kalex, + 0,071

4. Alex Toledo, Kalex, + 0,484

5. Hector Garzo, MV Agusta, + 0,502

6. Yeray Ruiz, Kalex, + 0,705

7. Xavier Cardelus, Kalex, + 0,752

8. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 0,970

9. Roberto Garcia, Kalex, + 1,067

10. Kevin Orgis, Kalex, + 1,729



Ferner:

17. Nicolas Czyba, Yamaha, + 2,613

18. Freddie Heinrich, Yamaha, + 3,56

JuniorGP, Ergebnis Qualifikation (16. Juli):

1. Adrian Cruces, KTM, 1:48,182 min

2. Azman Syarifuddin, Honda, + 0,089 sec

3. Harrison Voight, Honda, + 0,142

4. Luca Lunetta, Husqvarna, + 0,250

5. Angel Piqueras, Honda, + 0,254

6. Jose Rueda, Honda, + 0,311

7. Filippo Farioli, GASGAS, + 0,390

8. Tatchakorn Buasri, Honda, + 0,425



Ferner:

15. Noah Dettwiler, KTM, + 0,937

21. Jakob Rosenthaler, KTM, + 1,154

27. Phillip Tonn, KTM, + 2,218