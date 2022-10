Lukas Tulovic: Mit Saisonsieg Nummer 5 zum EM-Titel

Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg im MotorLand Aragón sicherte sich der 22-jährige Deutsche Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Intact Junior-Team vorzeitig den Moto2-Europameistertitel.

Die Ausgangslage für den ersten Lauf der Moto2-Europameisterschaft im MotorLand Aragón war klar. Weil sein schärfster Widersacher Alex Escrig wegen einer Verletzung erst gar nicht an den Start gehen konnte, genügte Lukas Tulovic, wenn er vor den mit 52 Punkten Rückstand in der Meisterschaft an dritter Stelle liegenden Senna Agius die Zielflagge sieht oder zumindest nicht mehr als zwei Zähler auf ihn verliert, um vorzeitig den Titelgewinn sicherzustellen.

Im Qualifikationstraining schaffte sich der deutsche Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact Junior-Team mit der überlegenen Pole-Position eine ausgezeichnete Ausgangsposition. Xavier Cardelús aus Andorra lag als Zweiter bereits beachtliche 0,627 Sekunden zurück, sein australischer Promoracing-Teamkollege Agius fast eine Sekunde.

Tulovic startete gut ins 16-Runden-Rennen. Von der Startlinie übernahm der 22-Jährige die Führung, die er kontinuierlich auszubauen vermochte. Nach einem Viertel der Renndistanz lag er bereits drei Sekunden vor seinem einzigen Konkurrenten im Titelkampf, der sich erst mühsam von der vierten auf die zweite Position vorarbeiten musste.

Während Tulovic an der Spitze ungefährdet seine Runde drehte, gab es hinter ihm einen spannenden Zweikampf um den zweiten Platz zwischen den Promoracing-Piloten Agius und Cardelus, die lange Roberto Garcia (SKX Cardoso Racing) im Schlepptau hatten, der verzweifelt darum kämpfte, nicht den Anschluss an die Podiumsplatzierungen zu verlieren.

Ohne unnötige Risiken einzugehen, verwaltete der Eberbacher, der 2023 neben Darryn Binder für den Rennstall aus Memmingen die Moto2-Weltmeisterschaft bestreiten wird, seinen Vorsprung. Nach 16 Runden auf dem 5,077 Kilometer langen Kurs überquerte er 5,993 Sekunden vor Agius die Ziellinie, der seinen Teamkollegen knapp hinter sich lassen konnte. Der vierte Platz ging an Yeray Ruiz (Fau55 Tey Racing), der Garcia noch abfangen konnte.

«Wir haben hart gearbeitet, um hier zu stehen. Ich bin überglücklich und kann meinem Team gar nicht genug für die Chance und Gelegenheit danken. Für mich ist es so kurz nach der Zieldurchfahrt schwierig, meine Gefühle zu ordnen. In den letzten Runden habe ich so viele Fehler gemacht. Es war nicht einfach, bis zum Schluss fokussiert zu bleiben. Im Moment ist alles surreal. Vielen Dank an alle. Ich freue mich auf die Zukunft», fasste Tulovic zusammen.

Ergebnis, Moto2-EM, Rennen 1, Aragón

1. Lukas Tulovic, Kalex, 16 Runden in 30:17,697 min. 2. Senna Agius, Kalex, 5,993 sec zur. 3. Xavier Cardelús, Kalex, +6,270 sec. 4. Yeray Ruiz, Kalex. 5. Roberto Garcia, Kalex. 6. Alex Toledo, Kalex. 7. Tommaso Marcon, Kalex. 8. Mattia Volpi, Kalex. 9. Mattia Rato, Kalex. 10. Piotr Biesiekirski, Kalex. Ferner: 17. Kevin Orgis, Kalex. 23. Nicolas Chris Czyba, Yamaha*. 24. Freddie Heinrich, Yamaha*.

*Stock-Klasse