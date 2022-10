Lukas Tulovic: Morgen schon Europameister?

Moto2-EM-Leader Lukas Tulovic geht als Trainingsschnellste in die beiden Moto2-Rennen am Sonntag in Aragón. Er könnte bereits frühzeitig Europameister werden.

Lukas Tulovic liegt in der Moto2-Europameisterschaft als Spitzenreiter drei Rennen vor dem Ende bereits 40 Punkte vor seinem Verfolger Alex Escrig. Morgen werden zwei Rennen auf dem MotorLand Aragón ausgetragen, dann folgt am 30. Oktober noch das Finale auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Der deutsche Kalex aus dem Liqui Moly Intact Junior-Team könnte sich also morgen bereits zum Europameister krönen. Das wäre eine willkommene und verdiente Belohnung für den konstanten Eberbacher, der 2023 neben Darryn Binder im Moto2-Rennestall aus Memmingen die Weltmeisterschaft bestreiten wird.

Tulovic schaffte heute im zweiten Qualfying in Aragón die Bestzeit mit 1:52,292 min, damit ließ er Xavier Cardelús um 0,727 Sekunden hinter sich. Auf den Plätze 3, 4 und 5 folgen Senna Agius, Yeray Ruiz und Miquel Pons. «Es war nicht einfach, nach elf Wichen Rennpause zurückzukommen nach Aragón, aber wir haben hier schon vor einer Wiche testen können», schilderte Tulovic, der 2021 in Spielberg auch ein MotoE-Weltcup-Rennen für das Tech3-Team gewonnen hat.

«Beim Test und auch am Donnerstag hier hat mir noch das Gefühl für das Motorrad und vor allem für die Front gefehlt», berichtete der Nachwuchsfahrer. «Ich muss aber ein Riesenkompliment an meine Technik-Mannschaft machen, an Patrick, meinen Crew-Chief, und an meinen Data-Engineer Enrico. Sie haben die richtigen Werkzeige gefunden, um mir das zu geben, was ich brauche. Das Gefühl auf dem Bike ist zurückgekommen, das Training hat fantastisch funktioniert. Ich habe die Rundenzeiten von jeder Session zur nächsten immer mehr verbessern können.»

«Ich habe heute im Qualifying noch einmal sehr deutlich einen drauflegen können», ergänzte Lukas. «Das Team und ich wurden durch die Bestzeit im Positiven sehr überrascht. Ich fühle mich für beide Rennen morgen sehr gut vorbereitet.»

Übrigens: Beim Aragón-GP am 18. September stand WM-Leader Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo Team) mit 1:51,888 min auf der Pole-Position. Marcel Schrötter aus dem Liqui-Moly-Team kam auf Platz 18, er schaffte eine Quali-Zeit von 1.53,045 min.

Moto2-EM-Stand:

1. Tulovic 180 Punkte, 2. Escrig 140. 3. Agius 126. 4. Toldeo 96. 5. Cardelús 69. 6. Rato 59.