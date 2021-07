CEV in Aragón: Überraschungen im Qualifying

José Antonio Rueda (Moto3-Junioren-WM) und Alonso Lopez (Moto2) stehen in Aragón auf den besten Startplätzen.

Ein aufregender Renntag erwartet die Fans morgen im MotorLand Aragón beim fünfen Saison-Event der FIM CEV Repsol Championship, in deren Mittelpunkt die Moto3-Junioren-WM und die Moto2-EM steht. Zwei ganz neue Polesitter taten sich heute hervor.

Bei hochsommerlichen Temperaturen sicherte sich José Antonio Rueda (Team Estrella Galicia 0,0) seine erste «FIM Moto3 Junior World Championship Pole-Position». Er hat bisher das ganze Wochenende dominiert. In der Moto2-EM gelang Alonso Lopez (Boscoscuro Talent Team-Ciatti) die beste Quali-Zeit, während Xabi Zurutuza (Cuna de Campeones) im «Hawkers European Talent Cup» erstmals den besten Startplatz ergatterte.

Zum dritten Mal in Folge darf in der Junioren-Moto3-WM der Spanier José Antonio Rueda den besten Startplatz beanspruchen. Der 15-jährige Honda-Fahrer war schon am Freitag der Schnellste.

Die Piste ermöglichte im QP1 die besten Bedingungen, er nutzte sie geschickt aus udd fuhr 0,5 sec schneller als der stärkste Gegner. Rueda musste aber im QP2 am Ende einen Sturz in Kauf nehmen.

Platz 2 übernahm Diogo Moreira (Team Estrella Galicia 0,0), während überraschend Marco Tapia (Leopard Impala Junior Team) auf Platz 3 landete und sich erstmals für die erste Reihe qualifizierte.

Der talentierte Junioren-WM-Leader Daniel Holgado (Aspar Junior Team), der in der richtigen Moto3-WM schon für den verletzten Max Kofler bei CIP-Green Power eingesprungen ist, will von Platz 4 einen Sieg anpeilen. Platz 5 ging an Takuma Matsuyama (Asia Talent Team).

Ivan Ortola (Team MTA) musste wegen technischer Probleme auf das QP1 verzichten. Er fürchtete schon, einen der letzten Startplätze besetzen zu müssen, aber er rettete am Nachmittag noch den sechsten Startplatz.

Die spannende Moto2-EM sah erstmals seit Valencia im Mai wieder eine Pole-Position von Alonso Lopez, der 2020 im Husky Moto3-Werksteam fuhr.

Alle Augen waren aber auf seinen Teamkollegen Fermin Aldeguer (Boscoscuro Talent Team-Ciatti) gerichtet, der die European Moto2 Championship morgen schon gewinnen könnte. Der 16-Jährige musste aber mit Platz 2 vorliebnehmen, denn er stürzte im QP1.

Die zwei Teamkollegen Adam Norrodin (Liqui Moly Intact SIC Racing Team) und Lukas Tulovic hielten wacker mit. Der Deutsche verpasste den zweiten Front-Row-Start in Folge um 0,6 sec klar.

Xavi Cardelús (Promoracing) will von Platz 5 aufs Podium vordringen, während Aleix Viu (Pertamina Mandalika SAG Stylobike Team) die zweite Startreihe komplettiert. Er springt für Dimas Ekky Pratama ein.

Die Quali-Ergebnisse in Aragón, 24. Jui 2021

Moto3-Junioren-WM

1. José Antonio Rueda, Honda, 1:57,836

2. Diogo Moreira, Honda, 1:58,412

3. Marco Tapia, Honda, 1:58,414

4. Daniel Holgado, GASGAS, 1:58,427

5. Takuma Matsuyama, Honda, 1:58,465

6. Ivan Ortola, KTM, 1:58,569

ferner:

8. Van den Goorbergh, Honda, 1:58,691

19. Dettwiler, KTM, 1:59,272



Moto2-EM

1. Alonso Lopez, Boscoscuro, 1:53,204

2. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, 1:53,497

3. Adam Norrodin, Kalex, 1:53,732

4. Lukas Tulovic, Kalex, 1:54,344

5. Xavi Cardelús, Kalex, 1:54,544

6. Aleix Viu, Kalex, 1:54,624

ferner:

18. Leon Orgis, Yamaha SSK, 1:57,225

19. Kevin Orgis, Yamaha SSK, 1:57,870

Zeitplan CEV Aragón:

Sonntag, 25. Juli: 08:45 bis 09:00 Warm-up Moto2

Sonntag, 25. Juli: 09:10 bis 09:25 Warm-up ETC

Sonntag, 25. Juli: 11 h Rennen 1, Moto2 (16 Runden - 78,064 km)

Sonntag, 25. Juli: 12 h Rennen 1, ETC (14 Runden - 58,800 km)

Sonntag, 25. Juli: 14 h Rennen 2, Moto2 (16 Runden - 78,064 km)

Sonntag, 25. Juli: 15 h Rennen 2, ETC (14 Runden - 58,800 km)



Streckendaten Aragón:

Länge: 5077 Meter

Breite: 15 Meter

Längste Gerade: 968 Meter

Linkskurven: 10

Rechtskurven: 7

Moto2-EM beste Pole-Position: 1:53.658 (2019)

Moto2-EM Rundenrekord: 1:53.946 (2019)

Moto2-Allzeitrekord: 1:53,568 (2019)

ETC beste Pole-Position: 2:02.790 (2019)

ETC Rundenrekord: 2:03.143 (2020)

ETC Allzeitrekord: 2:02.790 (2019)