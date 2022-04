Phillip Tonn: Für den JuniorGP nach Spanien gezogen

Für Phillip Tonn ist in diesem Jahr alles neu. Nicht nur der JuniorGP ist für den 16-Jährigen vom Liqui Moly Intact JuniorGP Team Neuland, sondern auch die WG, die er im Winter mit Lukas Tulovic in Spanien gegründet hat.

Hinter Phillip Tonn liegen zwei Jahre voller Höhen und Tiefen. Im European Talent Cup zeigte er immer wieder sein Talent, jedoch fehlte dem 16-Jährigen oft die Konstanz im Rennen. Sein bestes Ergebnis war ein achter Platz in Valencia, am Jahresende stand Gesamtrang 19 zu Buche. «Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, ich muss etwas ändern. Ich habe keine Ergebnisse aufs Papier gebracht, so konnte es nicht weitergehen», gestand sich Tonn ein.

Für seine Rennfahrerkarriere entschied sich der Youngster vom Liqui Moly Intact JuniorGP Team für einen großen Schritt: «Mein Team hat mir angeraten, nach Spanien zu ziehen. Ich hatte zunächst Zweifel, ob ich das schaffe, so ganz allein und von zuhause weg. Anfang des Jahres habe ich mich dann dazu entschieden, meine Chance zu nutzen und lebe seitdem in Tarragona, nicht weit entfernt vom Team-Stützpunkt.»

Seine erste eigene Wohnung teilt sich der gebürtige Sachse mit Moto2-EM-Kollege Lukas Tulovic: «Gemeinsam trainieren wir jeden Tag, egal ob Motocross, Flattrack, Supermoto oder Pitbike. Das ist für mich im Vergleich zu den Vorjahren ein riesiger Vorteil. 2021 bin ich maximal ein Mal pro Woche gefahren, jetzt trainiere ich fast täglich.»

Auch die Zusammenarbeit mit dem Team funktioniert für den ADAC Minibike Cup-Meister von 2016 und 2017 reibungslos. «Mein Crew-Chief Jonathan kümmert sich um mich. Er holt mich früh um 6 ab, dann fahren wir gemeinsam zum Stützpunkt und bereiten dort die Motorräder vor. Anschließend fahren wir zur Strecke und trainieren dort bis zum Nachmittag. Danach ruhe ich mich kurz aus und abends gehe ich noch einmal ins Gym trainieren oder Tennis spielen. Die Möglichkeiten, die ich hier in Spanien habe, hatte ich in Deutschland nie. Man lernt auch viel fürs Leben.»

Nach zwei Jahren im European Talent Cup wagt Tonn in diesem Jahr den Aufstieg in den JuniorGP. Am Montag und Dienstag durfte der Förderfahrer des Motorsport Team Germany zum ersten Mal auf seiner Moto3-KTM Platz nehmen. «Das Motorrad ist der Wahnsinn, ich habe mich sofort in die KTM verliebt», zeigte sich Tonn begeistert.

«Im Gegensatz zur ETC-Honda muss man bei der KTM lang in die Kurve hineinbremsen und sofort ans Gas gehen, sie verzeiht keine Rollphase.» Für seine erste Saison im JuniorGP setzt sich der KTM-Pilot realistische Ziele. «Ich möchte versuchen, in die Punkte zu fahren. Mein Hauptziel ist es aber, erst einmal ein gutes Gefühl für das Motorrad aufzubauen.»

Kalender JuniorGP 2022:

6. - 8. Mai – Estoril

20. - 22. Mai – Valencia (2 Rennen)

10. - 12. Juni – Barcelona (2 Rennen)

1. - 3. Juli – Jerez (2 Rennen)

15. - 17. Juli – Portimão

1.-3. September – Misano

7. - 9. Oktober – Aragon

28. -30. Oktober – Valencia (2 Rennen)