Deutscher Langstrecken Cup - DLC 2022 findet statt

Vier Termine und 28 Teams stehen in den Startlöchern für die Saison 2022. Los geht’s mit dem Klassiker: Karsamstag, Hockenheim, 1000 Kilometer. Nürburgring, Most und Oschersleben sind weitere Ziele.

Make DLC Great Again. Mit diesem Motto sind die neuen Macher des Deutschen Langstrecken-Cup DLC rund um Franz Schulze Sprakel und Mike Fiedeler im Dezember 2021 angetreten. Die wichtigste Hürde ist jetzt rund drei Monate später genommen: 28 Teams haben sich in die höchste nationale Langstrecke fest eingeschrieben. Dazu kommen einige Gaststarter in den einzelnen Rennen. «Ein klares Bekenntnis für den Langstreckensport in Deutschland», meinen die Organisatoren, «dafür sagen wir danke.»

Alle Rennen können wie geplant stattfinden. Nach aktuellem Stand sind auch die Tribünen und das Fahrerlager für Zuschauer freigegeben.

Gewertet werden die Teams in drei Klassen: Endurance (ein Motorrad), sowie Moto 600 und Moto 1000 (Mehrmotorradteams). «Viele Fahrer sind aus Deutschland, aber wir haben auch Resonanz aus anderen europäischen Ländern, wie der Schweiz, Spanien, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Polen», stellen die Organisatoren erfreut fest.

Los geht es mit dem DLC traditionell am Kar-Samstag in Hockenheim. Da Ostern in diesem Jahr sehr spät im Kalender ist, rechnet der Veranstalter Mitte April in der Rheinebene mit besten Bedingungen für Fahrer und Zuschauer. Auch wenn die Einschreibung für die festen Teams abgeschlossen ist, so gibt es noch Plätze für Gaststarter. Wer am Ostersamstag Lust auf Rennen-fahren hat sollte sich beeilen. Zur Anmeldung.

Für alle Zuschauer öffnet die Tageskasse am Kar-Samstag mit Tickets (inkl. Fahrerlagerzugang) für 10 Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahren kommen kostenlos rein.

Die Termine für den DLC 2022

16. April 2022 1000km Hockenheimring

26. Juni 2022 6 Stunden Nürburgring

10. Juli 2022 6-Stunden Autodrom Most (CZ)

8. Oktober 2022 6-Stunden Motorsportarena Oschersleben