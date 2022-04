BSB in Silverstone: Sykes und Haslam enttäuschen

Glenn Irwin ist der glückliche Sieger der beiden ersten Rennen der British Superbikes auf dem nationalen Kurs in Silverstone. Der Honda-Star setzte sich am Samstag und Sonntag gegen Kyle Ryde (Yamaha) durch.

Der aktuelle British Superbike-Champion Tarran Mackenzie wollte in diesem Jahr so richtig durchstarten. Neben der angepeilten erfolgreichen Titelverteidigung war auch bereits am kommenden Wochenende ein Gaststart in der Superbike-WM auf dem TT-Circuit in Assen geplant. Der Schotte hatte in der Vorsaison jedoch zweimal Pech und so setzte ihn ein schwerer Sturz beim BSB-Test in Silverstone vor einer Woche außer Gefecht. Der Yamaha-Pilot wird die Wildcard später nachholen.

Im Qualifying zum ersten BSB-Lauf in Silverstone setzte sich Honda-Pilot Glenn Irwin gleich in Szene. Der Engländer fuhr schneller als Kyle Ryde und Bradley Ray (beide Yamaha) und er holte sich damit die Pole-Position. Die ehemaligen Superbike-WM-Piloten Leon Haslam (Kawasaki) und Tom Sykes holten die Startplätze 5 und 12.

Rennen 1 am Samstagnachmittag wurde zu einem spannenden Dreikampf um die Spitzenposition. Irwin kämpfte mit den beiden Yamaha-Fahrern Ryde und Ray bis zur letzten Kurve. Am Ende gewann der Honda-Pilot mit einer Zehntelsekunde vor Ryde. Bradley Ray komplettierte die Top-3. Rory Skinner (Kawasaki) und Jason O’Halloran landeten auf den Plätzen 4 und 5. Ducati-Fahrer Tom Sykes verlor auf Rang 12 mehr als 13 Sekunden auf den Sieger, Haslam musste das Rennen vorzeitig aufgeben.

Das zweite Rennen begann mit der Führung von Yamaha-Fahrer Bradley Ray. Der Engländer kontrollierte das Rennen, bis Tom Sykes in Runde 3 stürzte und Chrissy Rouse nicht mehr ausweichen konnte. Anschließend neutralisierte das Safety-Car das Feld und nach dem Neustart war es erneut Ray, der die Pace machte. In Runde 21 stürzte er jedoch in Führung liegend.

Der Sieg im zweiten Rennen ging erneut an Honda-Pilot Irwin. Er hatte am Ende einen hauchdünnen Vorsprung von 0,079 Sekunden auf Kyle Ryde, der erneut Zweiter wurde. Platz 3 schnappte sich Kawasaki-Fahrer Rory Skinner. Leon Haslam landete als 15. Noch knapp in den Punkten.

Ergebnis Rennen 1:

1. Glenn Irwin, Honda

2. Kyle Ryde, Yamaha

3. Bradley Ray, Yamaha

4. Rory Skinner, Kawasaki

5. Jason O’Halloran, Yamaha

6. Andrew Irwin, BMW

Ergebnis Rennen 2:

1. Glenn Irwin, Honda

2. Kyle Ryde, Yamaha

3. Rory Skinner, Kawasaki

4. Lee Jackson, Kawasaki

5. Andrew Irwin, BMW

6. Jason O’Halloran, Yamaha

BSB-Stand:

1. G. Irwin, 50 Punkte

2. Ryde, 40

3. Skinner, 29

4. O’Halloran, 21

5. A. Irwin, 21

6. Lee Jackson, 20