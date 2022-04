Saisonstart für Lukas Tulovic: «Alles ist besser»

Vom 6. bis 8. Mai findet auf dem Circuito do Estoril der Saisonstart der Moto2 Europameisterschaft statt. Mit am Start steht Lukas Tulovic mit seinem Liqui Moly Intact JuniorGP Team.

Im vergangenen Jahr fuhr der Eberbacher Lukas Tulovic im MotoE-Weltcup und in der Moto2-EM. Beim GP von Österreich erkämpfte er sich als erster Deutscher einen Sieg bei einem MotoE-Event. In der Gesamtwertung landete er 2021 auf Platz 7, doch für die neue Saison erhielt er keinen Platz mehr.

Die volle Konzentration liegt deshalb 2022 auf der Moto2-Klasse. Tulovic beendete die EM im letzten Jahr auf Position 3 hinter Alonso Lopes und Fermin Aldeguer, in diesem Jahr möchte sich der 21-Jährige steigern. «Wir sind nach zwei Tests nach Estoril gekommen. Zuvor waren wir in Alcaras, wo wir uns technisch sortiert haben. In Valencia hatten wir dann bereits einiges aussortiert und dort konnten uns auf das Wesentliche konzentrieren», berichtete Tulovic im Rahmen der finalen Testfahrten in Estoril im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Die Vorarbeit hat sich ausgezahlt», freute sich der Kalex-Fahrer. «Wir waren auf Anhieb sehr schnell und ich habe mich gleich wohlgefühlt. Wir konnten mit der Elektronik und mit dem Set-up noch viele Dinge ausprobieren und das Bike steht jetzt da wie eine Eins.»

«Wir sind bereit für das Rennen nächste Woche, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Das Team arbeitet phänomenal und ich habe die besten Voraussetzungen, wie ich sie mir nur erträumen könnte», schwärmte er.

Erstmals wird in diesem Jahr auch der Motor vom britischen Hersteller Triumph eingesetzt. Mit 765 ccm und drei Zylindern ist das Aggregat nun gleich mit dem aus der Moto2-WM. «Ich kenne den Triumph-Motor von 2019, aber mit dem Chassis ist es eine ganz andere Welt. Es ist im Vergleich zu der Kalex mit Honda-Motor oder zu der KTM aus der WM 2019 wirklich alles besser. Im Kurveneingang, auf der Bremse, das Turning, das Gefühl zum Vorderrad, es ist alles sehr gut», stellte der Deutsche klar.

«Wer unsere hauptsächlichen Konkurrenten sind, das werden wir am Rennwochenende sehen. Bis dahin konzentrieren wir uns nur auf unseren Job», fügte Tulovic hinzu. «Wir kennen unsere Zeiten und die Referenzen, wir stehen gut da. Das Level wird spannend, aber wir müssen uns nicht verstecken.»

Kalender Moto2-EM 2022:

6. - 8. Mai – Estoril (2 Rennen)

20. - 22. Mai – Valencia

10. - 12. Juni – Barcelona (2 Rennen)

1. - 3. Juli – Jerez

15. - 17. Juli – Portimão (2 Rennen)

7. - 9. Oktober – Aragon (2 Rennen)

28. -30. Oktober – Valenci