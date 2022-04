FIM Mini GP: Anmeldung läuft, Regeln veröffentlicht

Jeder fängt mal klein an. Ab der Saison 2022 kann man das auch wieder bei den Rennen der FIM Mini GP World Series. Im Rahmen der Alpe-Adria-Meisterschaft dürfen die Kleinsten mitmischen.

Die Alpe Adria Motorcycle Union freut sich, auch in der Saison 2022 wieder Teil der FIM Mini GP World Series zu sein. «Dank der Zusammenarbeit mit FIM und DORNA können wir den Fahrern unserer Region mit diesem Projekt eine große Chance bieten», freuen sich die Verantwortlichen. «Der Erfolg im Jahr 2021 und die neuen Aussichten für 2022 lassen uns auf eine sehr spannende Meisterschaft hoffen. Wir informieren die Fahrerinnen und Fahrer unseres Verbandes auch darüber, dass nach dem neuen Reglement jeder Fahrer in seiner eigenen nationalen Serie antreten muss.»

Dazu gehören die Tschechische Republik, Griechenland, Serbien, Slowenien, Schweiz, Rumänien, Kroatien, Ungarn, Bosnien & Erzegowina, Polen und die Slowakei. Einzige Ausnahme ist Italien, die ihre eigene Nachwuchsserie an den Start schickt.

Die Saison 2022 der FIM Mini GP Alpe Adria Serie nimmt mit der Veröffentlichung des Nennformulars und des Teilnehmerhandbuchs, die von der DORNA und der FIM verschickt wurden, Gestalt an. «Die Fahrer können jetzt das Nennungsformular für die FIM Mini GP Alpe Adria Series herunterladen und schicken», heißt es in der Zentrale. «Benötigt wird das Anmeldeformular in allen Teilen in Großbuchstaben ausgefüllt, eine Kopie des Ausweises der Fahrer und beider Erziehungsberechtigten und eine Kopie der ausgestellten Zahlung. Alle Informationen über Reifen, Logos und Siegel der Maschinen sind in den FIM Mini GP World Series Guide Lines zu finden.» Anmeldeschluss ist der 30.Mai 2022.

Weitere Details gibt es auf der Webseite: Mini GP