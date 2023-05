Noah Dettwiler (KTM): Punkte trotz Disqualifikation

Noah Dettwiler erlebte in Valencia eine Achterbahn der Gefühle. Sein Quali-Ergebnis wurde durch eine Disqualifikation zunichte gemacht. Das hielt den Schweizer nicht davon ab, in beiden JuniorGP-Läufen zu punkten.

«Das war ein Wochenende mit vielen Höhen und Tiefen», fasste Noah Dettwiler nach dem zweiten JuniorGP-Lauf in Valencia zusammen. Der Start ins Wochenende gestaltete sich schwierig, der KTM-Pilot aus dem Team Cuna de Campeones hatte im Training Mühe, auf Touren zu kommen. «Deshalb musste ich dann durch das Quali 1 und das lief sehr gut. Ich rückte als Erster ins Q2 vor und auch da lief es super», erzählte er.

Doch die Freude über den siebten Startplatz währte nicht lange, Dettwiler wurde wegen eines Problems mit dem Getriebe vom Q2 disqualifiziert. «Ich weiß nicht genau, was da war, auf jeden Fall bedeutete es, dass ich von Platz 18 losfahren musste. Ausserdem haben ich auch eine doppelte Long-Lap-Strafe aufgebrummt bekommen», seufzte der Schweizer.

«Trotzdem lief das erste Rennen einigermassen gut. Ich kassierte zwar zwei Runden vor Schluss eine weitere Long-Lap-Penalty, weil ich am Limit war und zu oft aufs Grüne gekommen bin. Aber ich wollte unbedingt noch den 15. Platz und damit einen Punkt holen, was mir auch gelang», schilderte der Teenager nach getaner Arbeit.

«Im zweiten Rennen kam ich von Startplatz 18 gut weg, doch in der dritten Runde gab es vor mir einen Sturz, dem ich ausweichen musste, und so habe ich dann meine Gruppe verloren. Das war schade, denn ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt auf dem Motorrad. Ich fuhr dann ein ziemlich einsames Rennen und konnte trotzdem noch den zehnten Platz und ein paar Punkte mit nach Hause nehmen. Insgesamt war es ein positives Wochenende, denn ich konnte mich deutlich steigern», fügte der 18-Jährige an, der nun den 15. Zwischenrang in der JuniorGP-Gesamtwertung belegt.

Resultate JuniorGP Moto3, 1.Rennen Valencia

1. Ángel PIQUERAS / SPA / TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 / Honda / 27´00.844, 1:40.321

2. Jacob ROULSTONE / AUS / ASPAR JUNIOR TEAM / GASGAS / +0.458, 1:40.231

3. Alvaro CARPE / SPA / STV LAGLISSE RACING / Husqvarna / +4.768, 1:40.821

4. Luca LUNETTA / ITA / AC RACING TEAM / KTM / +4.858, 1:40.936

5. Xabier ZURUTUZA / SPA / MTA JUNIOR TEAM /KTM /+4.941, 1:40.544

6. Eddie O'SHEA / GBR / BRITISH TALENT TEAM / Honda / +4.977 1:40.772

7. Adrián CRUCES / SPA / STV LAGLISSE RACING / Husqvarna / +5.133 1:40.701

8. Marcos RUDA / SPA / FINETWORK MIR RACING TEAM / KTM / +5.166 1:40.817

9. Facundo LLAMBIAS / URU / TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 / Honda / +5.530 1:40.675

10. Noah DETTWILER / SWI / CUNA DE CAMPEONES / KTM/ +14.915 1:41.383

11. Shinya EZAWA / JPN / ASIA TALENT TEAM / Honda / +16.335 1:41.377

12. Nico CARRARO / ITA / ASPAR JUNIOR TEAM / GASGAS / +20.086 1:40.430

13. Leo RAMMERSTORFER / AUT / LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM / Husqvarna / +26.179 1:41.819

14. Kotaro UCHIUMI / JPN / MTA JUNIOR TEAM / KTM /+26.248 1:42.002

15. Torin COLLINS / CAN / AGR TEAM / KTM / +26.426 1:41.902

JuniorGP Moto3, 2. Rennen Valencia

JuniorGP WM-Stand

1. Ángel PIQUERAS / SPA / Honda / 70 Punkte.

2. Jacob ROULSTONE / AUS / GASGAS / 44

3. Luca LUNETTA / ITA / KTM / 42

4. Nico CARRARO / ITA / GASGAS / 40

5. Joel ESTEBAN / SPA / GASGAS / 26

6. Xabier ZURUTUZA / SPA / KTM / 25

7. Álvaro CARPE / SPA / Husqvarna / 22

8. Eddie O'SHEA / GBR / Honda / 22

9. Elia BARTOLINI / ITA / Honda / 17

10. Jakob ROSENTHALER / AUT / Husqvarna / 16

11. Adrián CRUCES / SPA / Husqvarna / 16

12. Alessandro MOROSI / ITA / KTM / 15

13. Cormac BUCHANAN / NZE / KTM / 12

14. Tatchakorn BUARSI / THA / Honda / 11

15. Noah DETTWILER / SWI / KTM / 11

ferner:

19. Leo RAMMERSTORFER / AUT / Husqvarna / 3.

Rennen Moto2-EM, Valenca, 21. Mai

1. Senna AGIUS / AUS / LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM / KALEX / 28´51.513 1:35.657

2. Mattia RATO / ITA / AGR TEAM / KALEX / +4.828 1:35.701

3. Carlos TATAY / SPA / PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM / KALEX / +5.859 1:35.776

4. Roberto GARCÍA / SPA / CARDOSO-FANTIC RACING / KLAEX / +6.952 1:35.753

5. Yeray RUIZ /SPA / FAU55 TEY RACING / KALEX / +8.352 1:35.929

6. Xavier CARDELÚS / AND/ PROMORACING / KALEX / +9.171 1:35.955

7. Juan RODRÍGUEZ / SPA / MMG-PINAMOTO / KALEX / +14.353 1:35.854

8. Niccolò ANTONELLI / ITA / MMR / KALEX / +22.098 1:36.499

9. Marco TAPIA / SPA / YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM / KALEX / +25.793 1:36.917

10. Alex TOLEDO / SPA / EASYRACE TEAM / Boscoscuro / +27.190 1:36.558

11. Sam WILFORD / GBR / AGR TEAM / KALEX / +27.291 1:36.918

12. Francesco MONGIARDO / ITA / TEAM CIATTI-BOSCOSCURO / Boscoscuro / +38.983 1:37.122

13. Gerard RIU / SPA / PROMORACING / KALEX / +43.446 1:37.998

14. Kyle PAZ / PHI / YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM / KALEX / +47.823, 1:37.792

15. Unai ORRADRE / SPA / STV LAGLISSE RACING / KALEX / +57.008, 1:35.971

Moto2-EM-Stand

1. Senna AGIUS / AUS / KALEX / 75

2. Mattia RATO / ITA / KALEX / 44

3. Carlos TATAY / SPA / KALEX / 36

4. Xavier CARDELUS / AND / KALEX / 33

5. Niccolò ANTONELLI / ITA / KALEX / 32