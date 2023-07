ADAC GT Masters Nürburgring: Sonntag im TV & Stream

Am Samstag findet das sechste Rennen der ADAC GT Masters-Saison 2023 auf dem Nürburgring statt. Wir sagen euch, wie ihr das Rennen und das Qualifying im Fernsehen und im Stream verfolgen könnt.

Erstmals seit 2012 gastiert das ADAC GT Masters beim Truck GP auf dem Nürburgring. Obwohl die traditionsreiche GT3-Serie in diesem Jahr mit einem dezimierten Teilnehmerfeld an den Start geht, verspricht die Rennserie spannende Rennen auf dem Kurs in der Eifel. Durch Gaststarter wächst das Feld zudem um 50% an.

Am Samstag siegte das Landgraf Motorsport-Duo Salman Owega und Elias Seppänen. Die beiden Mercedes-Fahrer übernahmen damit die Tabellenführung.

Das Rennen wird Live auf Sport1 übertragen, die Übertragung beginnt um 15:00 Uhr zehn Minuten vor dem Rennstart. Zudem ist das Rennen auch im offiziellen Stream auf YouTube zu verfolgen.

Übertragungs-Zeitplan Sonntag 16.07.2023:

09:00 – 09:30 Uhr – Qualifying (YouTube)

15:00 – 16:25 Uhr – Rennen (Sport 1/YouTube)

Alles zum Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring erfahrt ihr auf SPEEDWEEK.