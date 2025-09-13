Nordschleifen-Routinier Klaus Abbelen hört auf

Der Nordschleifen-Routinier Klaus Abbelen beendet nach dem Sonntagsrennen der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie seine Karriere. Der Teamchef von Frikadelli Racing verspricht starkes Programm 2026.

Vor dem Start des Qualifyings in das Samstagsrennen der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie, ließ Klaus Abbelen die Katze aus den Sack. Der Nordschleifen-Routinier verkündete, dass er am Sonntag sein letztes Autorennen fährt.

«Ich werde am Montag 65 Jahre alt, daher habe ich mich entschieden, dass ich am Sonntag mein letztes Autorennen fahre», so Klaus Abbelen im Livestream der Nürburgring Langstrecken-Serie.

Doch Abbelen beruhigt die Frikadelli Racing-Fans, denn das Traditionsteam wird auch im kommenden Jahr auf der Nordschleife antreten. «Wir arbeiten daran, dass wir im kommenden Jahr ein tolles Team zusammenstellen und mit diesem in der NLS und beim 24h-Rennen an den Start gehen werden», so Abbelen abschließend.