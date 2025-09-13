Weitere Corvette-Bestzeit im Pre-Qualifying in Suzuka
Bingo! Bestzeit der Bingo Racing Corvette
Die Bingo Racing Callaway Corvette C7 GT3-R fuhr im Pre-Qualifying der Suzuka 1000KM, dem vierten Saisonlauf der Intercontinental GT Challenge, die Bestzeit. Super GT-Pilot Ukyo Sasahara fuhr mit einer Rundenzeit von 2:00.469 Minuten die überlegene Bestzeit.
Nick Catsburg fuhr in der Johor Motorsport JMR Corvette Z06 GT3.R die zweitschnellste Rundenzeit. Doch der Niederländer hatte bereits 0,392 Sekunden Rückstand auf das japanische GT-Ass.
Ferrari-Werksfahrer Thomas Neubauer fuhr die drittschnellste Runde.
Ergebnis Suzuka 1000KM Pre-Qualifying (Top 10):
1. Shinji Takei/Reimei Ito/Ukyo Sasahara – Bingo Racing – Callaway Corvette C7 GT3-R
2. Alexander Sims/Nick Catsburg/Scott McLaughlin – Johor Motorsports JMR – Corvette Z06 GT3.R
3. Yusaku Maezawa/Naoki Yokomizo/Thomas Neubauer – Maezawa Racing – Ferrari 296 GT3
4. Kei Nakanishi/Shigekazu Wakisaka/Giancarlo Fisichella – LM Corsa – Ferrari 296 GT3
5. Adrian D´Silva/Harry King/Sven Müller – EBM Giga Racing – Porsche 911 GT3 R
6. Laurens Vanthoor/Kevin Estre/Patrick Pilet – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
7. Daiki Sasaki/Iori Kimura/Atsushi Miyake - Team Handwork Challenge - Nissan GT-R GT3
8. Augusto Farfus/Dan Harper/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3
9. Klaus Bachler/Dorian Boccolacci/Patric Niederhauser – Phantom Global Racing – Porsche 911 GT3 R
10. Kerong Li/Anders Fjordbach/Leo Ye Hongli - Origine Motorsport - Porsche 911 GT3 R