Livestream vom NLS-Debüt von Max Verstappen

Heute wird es für Max Verstappen ernst: Der viermalige Formel 1-Weltmeister absolviert sein Renndebüt in der Nürburgring Langstrecken-Serie. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das Rennen verfolgen könnt.

Renndebüt für Max Verstappen: Der viermalige Formel 1-Weltmeister startet in der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie und wird für Lionspeed GP einen Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport steuern.

Dabei wird Verstappen mit einem auf 300 PS reduzierten Fahrzeug antreten, da er erst mit einem leistungsarmen Fahrzeug seine Permit-Runden absolvieren muss, ehe er mit leistungsstarken GT3-Fahrzeugen auf der legendären Rennstrecke fahren darf. Diese Regel hat sich seit 10 Jahren für jeden Fahrer auf der Nordschleife etabliert.

Die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie überträgt den kompletten Renntag ab 8:15 Uhr im offiziellen Livestream auf YouTube.

Ab 8:30 Uhr findet das 90-minütige Qualifying statt, während um 12:00 Uhr das vierstündige Rennen gestartet wird. Zwischen Qualifying und Rennen gibt es spannende Interview und Hintergrundberichte, ehe die Startaufstellung ab ca. 11 Uhr gebildet wird.