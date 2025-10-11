7:48.717 Minuten – Fabio Scherer unterbietet Rekord!

Fabio Scherer unterbietet den Rundenrekord auf der NLS-Variante der Nürburgring-Nordschleife. Der DTM-Pilot unterbot die bisherige Bestzeit beim Saisonfinale im HRT Ford Mustang GT3 um fast eine Sekunde!

Damit haben wohl nur die wenigsten gerechnet! DTM-Pilot Fabio Scherer brannte im Qualifying zum finalen Saisonlauf der Nürburgring Langstrecken-Serie eine Rundenzeit in den Asphalt der Nürburgring-Nordschleife, welche den bisherigen Rundenrekord um fast eine Sekunde unterbot. Dies gilt noch nicht als offizieller Rundenrekord in der Nürburgring Langstrecken-Serie, da diese Zeiten im Rennen gefahren werden müssen.

Im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team umrundete der Eidgenosse die 24,369 km lange Streckenvariante in 7:48,717 Minuten. Dies reichte nicht nur für die Pole-Position für den Mustang von Scherer, Patrick Assenheimer und Dennis Fetzer, damit unterbot Fabio Scherer auch den bisherigen Rundenrekord von Christian Krognes.

Die Zeit von Scherer ist die schnellste Rundenzeit, die jemals im Rahmen einer NLS-Veranstaltung gefahren wurde.

Den bisherigen Rundenrekord stellte der Norweger im BMW M4 GT3 von Walkenhorst Motorsport beim Saisonfinale 2022 auf. Im November 2022 umrundete er die Strecke in 7:49,578 Minuten. Im Gegensatz zu Scherer fuhr Krognes diese Zeit aber im vierstündigen Rennen.